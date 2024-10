Jannik Sinner reveló cómo vive su rivalidad con Carlos Alcaraz: “Me despierto en las mañanas y pienso cómo vencerlo”

Luego del apogeo del Big 3, el mundo del tenis necesitaba nuevos aires. En el tramo final de los mejores años de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic no surgieron demasiados jugadores capaces de pelearles de igual a igual, pero en las últimas tres temporadas, el circuito de la ATP cambió radicalmente y eso es en gran parte gracias a Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Es cierto que Daniil Medvedev o Alexander Zverev supieron meterse en la conversación y demostraron su gran nivel, pero lo de Sinner y Alcaraz es otro nivel y, si el físico los acompaña, promete ser una rivalidad que dure por años. Con estilos diferentes y edades similares, el italiano y el español son los que le ponen emoción al circuito en este 2024 y entre ellos se dividieron los cuatros torneos de Grand Slam de este año, con un Sinner vencedor en Australia y el US Open, mientras que Alcaraz se hizo fuerte en Europa al conseguir Roland Garros y Wimbledon.

La final del Six Kings Slam

Arabia Saudita busca meterse fuerte en el mundo del deporte y lo hace a base de inversiones de dinero imposibles de igualar en el resto del mundo. En el mundo del tenis, crearon el Six Kings Slam, un torneo exhibición que reunió a jugadores como Sinner, Alcaraz, Nadal, Djokovic y Medvedev. Si bien en el calendario de la ATP no era cómodo para nadie, que por participar solamente se lleven 1,5 millones de dólares y el ganador se quede con 6 millones de la misma divisa hizo que todos acepten la invitación. El duelo definitivo se lo ganó Sinner a Alcaraz por 6/7, 6/3 y 6/3.

En conferencia de prensa, Sinner se refirió al duelo ante el español: “Es una experiencia nueva, han sido unos días increíbles. He luchado mucho intentando comprender la manera correcta, he estado un poco más en control de los intercambios, y esa ha sido una de las claves. He fallado algunas bolas fáciles en el primer set para conseguir otra vez, pero al final puedes ganar o puedes perder. He aprendido mucho de este encuentro y espero que esta ocasión me ayude en el futuro”.

Jannik con el trofeo del Six Kings Slam. (Foto: IMAGO).

Sinner y su relación con Alcaraz: amigos fuera de las canchas y rivales dentro

“Me despierto por la mañana tratando de descubrir cómo vencerlo. Este tipo de rivalidad nos lleva al límite y más allá del 100%. La razón por la que vinimos aquí fue para mostrarles a todos lo que significa el tenis. A veces puede ser una batalla larga como la de hoy, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Espero que el público se haya divertido”, afirmó el número 1 del ranking de la ATP.

Además, agregó: “Con Carlos nos entendemos, viajamos mucho y somos buenos amigos. Nos gusta compartir campo cada vez que nos enfrentamos e intentar divertirnos lo máximo posible. Cada partido entre nosotros es muy bueno. Espero que esta rivalidad dure el mayor tiempo posible, pero hay muchos otros jugadores que pueden tomar el relevo. Veamos qué pasará en el futuro”.

Sinner y su gran 2024

“Pase lo que pase, esta temporada ha sido increíble, muchos éxitos, momentos distintos también fuera de pista con los que sigo lidiando. Esto demuestra que puedo entrar en la pista y olvidarme de todo lo demás, para jugar el mejor tenis que puedo. Ha sido un gran año y todavía no ha terminado. Pronto llega uno de los torneos más importantes para mí como italiano, jugando en Turín las ATP Finals, y también luego la Copa Davis con Italia”, concluyó el italiano.