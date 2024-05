El 27 de noviembre del 2016 no es un día más para el deporte argentino, ya que en Zagreb, la capital de Croacia, la Selección Argentina de Tenis venció al combinado local por 3 a 2, y de esta manera logró la primera, y hasta ahora única, Copa Davis de su historia.

A más de 7 años de este hito, Juan Martín Del Potro, la gran figura de ese equipo, mientras se encuentra en España para ver el Masters 1000 de Madrid, habló con el podcast oficial de este certamen, y en el mismo contó detalles de la consagración, en la que estuvo presente el mismísimo Diego Armando Maradona.

“Diego fue un gran amante del deporte argentino. Seguía a cada atleta, cada disciplina que él podía. Él siempre estaba presente, apoyaba mucho, le gustaba estar cerca del deportista, en el vestuario, en el hotel, en la cena”, comenzó contando sobre el apoyo que le daba el astro argentino a cada deportista.

“O sea, él tenía accesos a otros lugares que mucha gente no, y por ser Diego, obviamente para nosotros era súper bienvenido. Y bueno, él se fue a Croacia a la final de la Copa Davis, que él también sabía que Argentina nunca la había conseguido, que habíamos perdido finales y todo. Pero bueno, él estuvo ahí todos los días y fue súper respetuoso”, siguió en referencia a la presencia de Diego en Croacia.

La Selección Argentina campeona de la Copa Davis 2016. (Foto: IMAGO / ZUMA Wire).

Por otro lado, se refirió a la consagración en esta Copa Davis y en la participación de Maradona en los festejos: “Él sabía que nuestro momento de encuentro era al final del día, después de los partidos en el hotel, un ratito ahí para saludarnos. Pero bueno, cuando ganamos se mete al vestuario ahí con nosotros y viene, me saluda. Yo le doy mi camiseta con la que había ganado para que la tenga, porque él juntaba cosas de todos los deportistas”.

Y cerró, revelando un regalo particular que le pidió tras recibir la camiseta que le dio: “Bueno, me la recibe, me da las gracias. Me dice: ‘La voy a guardar en un lugar muy especial, pero dame la raqueta’. Así que también le doy la raqueta, se llevó la camiseta, la raqueta y todo lo que Diego quería, había que entregarlo”.

¿Cuántos títulos conquistó Del Potro en su carrera?

A nivel individual, Juan Martín Del Potro conquistó 22 títulos a lo largo de su carrera, siendo el más importante el US Open de 2009, su único Grand Slam, imponiéndose en una apasionante final a cinco sets a Roger Federer. Además, fue dos veces medallista olímpico, colgándose la plata en Río de Janeiro 2016 y el bronce en Londres 2012. A nivel de equipos, fue campeón de Copa Davis con Argentina en 2016.