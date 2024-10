Igual de talentoso como polémico, Nick Kyrgios supo despertar amores y odios en el mundo del tenis. Es cierto que sus actitudes salen completamente de lo habitual en un deporte que se considera de caballeros y en el que salirse de las normas está mal visto, pero Kyrgios comenzó a ser comprendido a medida que iban pasando los años y ese sentimiento se profundizó en este último tiempo que estuvo alejado de las canchas por lesiones en su rodilla y muñeca.

En este tiempo, el australiano siguió en el mundo del tenis, pero como comentarista, con un podcast y también brindado diversas entrevistas en la que se pudo ver un costado mucho más humano, aunque con una personalidad arrolladora que puede gustar como no. Ahora bien, en cuanto a lo tenístico, su calidad y talento son difíciles de igualar y a la ATP siempre le hace falta un jugador de esas características, que sea capaz de ganarle a cualquiera, pero con un estilo propio.

Kyrgios anunció que regresa al circuito

Durante los últimos dos años, Kyrgios prácticamente no pudo jugar por diversas lesiones e inclusive llegó a analizar su retiro como profesional, pero en las últimas semanas se conoció que estará presente de cara al comienzo de 2025. Probablemente juegue alguno de los torneos preparatorios para el Abierto de Australia para llegar de la mejor manera al primer Grand Slam del año. Desde la organización del certamen, anunciaron que Kyrgios jugará directamente desde el cuadro principal ya sea con ranking protegido o con una wild card.

Kyrgios sufrió problemas en su muñeca. (Foto: IMAGO).

Kyrgios, polémico como siempre

“Sigue habiendo algo que me mantiene conectado con el tenis. He sido capaz de vencer prácticamente a cualquier persona que se ha enfrentado a mí, vencí a los mejores jugadores de la historia, he sido finalista de Grand Slam, campeón en dobles de Grand Slam, he ganado muchos títulos y mucho dinero. Pero lo único que tengo en mente ahora mismo es ser campeón individual de un torneo de Grand Slam. Sería lo único que me permitiría callar la boca a mucha gente. Esa es mi gran motivación”, expresó el australiano en diálogo con la BBC. Cabe recordar que Kyrgios disputó la final de Wimbledon en 2022 y allí cayó en cuatro sets ante Novak Djokovic.