El final de la carrera de Andy Murray está cada vez más cerca. Lamentablemente, el escocés se tuvo que bajar de Wimbledon a horas de lo que iba a ser su debut ante Machac. Una lesión sufrida en la espalda hace unas semanas en Queen´s lo dejó afuera de lo que iba a ser su última participación oficial en el grand slam londinense, el cual ganó en dos oportunidades.

No se sabe a ciencia cierta cuándo dejará de jugar Andy Murray, pero la realidad es que su físico le viene jugando una mala pasada hace años y disfrutar del deporte se hace cada vez más difícil para el escocés de 37 años que supo meterse en la pelea del Big 3. El próximo desafío será llegar a los Juegos Olímpicos de París, los cuales comienzan oficialmente el 26 de julio.

Un detalle no menor es que -tanto Murray como el resto de los jugadores- deberán cambiar nuevamente de superficie: ya se jugó la temporada europea de polvo de ladrillo, luego la mini temporada de césped, para volver a jugar en tierra batida en los Juegos Olímpicos y de manera inmediata iniciar el gira previa al US Open, la cual se desarrolla en Norteamérica y en cemento, un verdadero despropósito que atenta con el físico de los jugadores.

¿Qué dijo Murray sobre el retiro?

Andy Murray afirmó hace unos días en declaraciones recogidas por The Guardian: “Sé que hay cosas más importantes en el mundo que cómo termine de jugar mi último partido de tenis o dónde termine de jugar mi último partido de tenis”. Además, respecto a estar en los Juegos Olímpicos, afirmó: “si no pudiera jugar en Wimbledon y no me recuperara a tiempo para jugar en los Juegos Olímpicos, no consideraría intentar jugar otro torneo en algún otro lugar. Pero si puedo jugar en los Juegos Olímpicos, lo más probable es que sea así”.

Murray debió abandonar hace unos días en Queen´s por una lesión en su espalda. (Foto: IMAGO).

Una carrera impresionante

Andy Murray no fue más grande solamente por cuestiones físicas. Tuvo la difícil misión de compartir era con Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic y estuvo con ellos en la pelea. La estadística no refleja que haya estado a su altura ya que solamente ganó tres grand slams -2 veces Wimbledon y una el US Open- pero el escocés supo ser número 1 del mundo y ganar dos medallas doradas en Juegos Olímpicos, la primera en Londres 2012 y la segunda en Río de Janeiro 2016.