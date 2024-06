En una era dominada por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, hubo un tenista que se metió en la conversación: Andy Murray. El escocés tuvo una carrera brillante mientras estuvo al 100%, pero lamentablemente hace años lucha contra su físico y a los 37 años se hace cada vez más difícil. Con Wimbledon y los Juegos Olímpicos -ambos certámenes los ganó en dos oportunidades- el deseo de Murray es decir presente, aunque sabe que es difícil, ya que viene de abandonar en Queen´s por problemas en su espalda.

Un tenista que ganó Wimbledon en dos oportunidades, consiguió el US Open en una y disputó otras seis finales de grand slam -cinco en Australia y una en Roland Garros- merece terminar su carrera en una cancha. Él lo entiende así y por eso todavía no se bajó del tercer grand slam, aunque aclaró que no se ve jugando en singles, sino más viene n dobles, con su hermano Jamie.

“Voy a esperar hasta el último minuto para ver si podré hacerlo, me he ganado el derecho de hacerlo. No está claro si estaré 100% listo para jugar o si hay un 0% de posibilidades de que pueda jugar. Esa es la situación. Yo diría que es más probable que no pueda jugar individuales en este momento. También estoy haciendo rehabilitación las 24 horas del día los 7 días de la semana para tratar de tener la oportunidad de jugar allí de nuevo”, afirmó Murray en declaraciones recogidas por The Guardian.

¿Cómo va su recuperación?

Hace unos días, mientras jugaba en Queen´s -torneo en césped que es preparatorio para Wimbledon- Andy Murray se retiró en su duelo ante Thompson en octavos de final. El escocés fue consultado por su recuperación: “El ritmo al que estoy mejorando en este momento, si continuara así, entre 72 y 96 horas adicionales marcarían una gran diferencia. Es complicado y se complica aún más porque quiero jugar en Wimbledon una vez más. Quiero tener esa oportunidad de jugar el torneo y sé que algunas personas podrían ver eso y decir: ‘retirarse de un torneo en el último minuto no es lo correcto’, aunque es algo que sucede todas las semanas en el circuito. Siento que merezco la oportunidad de intentar jugar allí otra vez y quiero tener esa oportunidad. Así que voy a darle todo el tiempo que pueda para ver qué tan bien me recupero”.

Andy Murray fue atendido en Queen´s por un dolor en su espalda. Eso lo llevo a que deba abandonar el certamen. (Foto: IMAGO).

Murray y el retiro

“Sé que hay cosas más importantes en el mundo que cómo termine de jugar mi último partido de tenis o dónde termine de jugar mi último partido de tenis. Pero debido a lo que he invertido en este deporte durante los últimos años, al menos me gustaría salir a jugar un partido en condiciones en el que sea por lo menos competitivo, no lo que sucedió en Queen’s.”, dijo Murray.

Además, agregó: “Así que no puedo decir con certeza que, si no pudiera jugar en Wimbledon y no me recuperara a tiempo para jugar en los Juegos Olímpicos, no consideraría intentar jugar otro torneo en algún otro lugar. Pero si puedo jugar en Wimbledon y si puedo jugar en los Juegos Olímpicos, lo más probable es que sea así”.