Tras caer en cuartos de final ante Novak Djokovic en los Juegos Olímpicos de París 2024, Stefanos Tsitsipas emprendió viaje a Canadá para disputar el Masters 1000 de Montreal. Muchos de los tenistas que estuvieron en la capital francesa jugando en polvo de ladrillo sufrieron el cambio de superficie tan repentino y no la pasaron bien en Canadá. El griego Tsitsipas fue uno de ellos, quien cayó ante un Kei Nishikori que hace años está lejos de los primeros planos en el mundo del tenis. El japonés superó al griego en sets corridos, en un encuentro que no estuvo exento de polémicas.

Apostolos es el padre y entrenador de Stefanos Tsitsipas y alguien sumamente presente en su carrera, inclusive en más de una oportunidad se lo acusó por su exceso de protagonismo. En pleno partido entre el griego y Kei Nishikori, el número 11 del mundo se enojó con su padre y le pidió que se retire del estadio, algo que terminó sucediendo. Si bien en un comienzo no se entendió el motivo, el propio Stefanos contó en detalle qué fue lo que pasó.

Stefanos, decepcionado con Apostolos

Stefanos Tstitispas reveló que no está cómodo con el cambio de tensión en su raqueta, decisión que aparentemente tomó su padre Apostolos: “Llevo cuatro o cinco días quejándome de esto a mi entrenador. Ese es el motivo por el que he tenido una discusión con él durante el partido, no estoy acostumbrado a algo así, pero un partido de Masters 1000 es para mí un partido muy importante: necesito y me merezco un entrenador que me escuche y esté atento a mi feedback como jugador. Mi padre no ha sido muy inteligente a la hora de manejar esas situaciones, y no es la primera vez que le pasa. Estoy muy decepcionado con él”.

Apostolos Tsitsipas. (Foto: IMAGO).

¿Se viene un cambio de entrenador?

No sería la primera vez que Tsitsipas cambiaría de entrenador, ya tuvo experiencias negativas con Thomas Enqvist y Mark Philippoussis y en ambos casos terminó despidiéndolos y regresando con su padre. En esta oportunidad, Stefanos dijo: “Ahora mismo no sé si debería considerar hacer algunos cambios, pero estoy muy decepcionado. Lo más importante para un jugador es recibir una información correcta y concisa por parte de su entrenador. El entrenador no es el que utiliza la raqueta, el jugador es el que intenta ejecutar un plan de partido. Es un trabajo colaborativo en el que ambos deben aportar. Tiene que ser recíproco si quiero desarrollar mi tenis. No me quiero quedar parado en este sentido”.