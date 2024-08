El pasado miércoles, Naomi Osaka inició de la mejor manera su recorrido por el Masters 1000 de Toronto: en sets corridos derrotó a Ons Jabeur y así sumó su primera victoria en canchas rápidas tras cinco meses. La japonesa supo ser número 1 del mundo en el ranking de la WTA y ganar cuatro títulos de Grand Slam -dos Australian Open y dos US Open– pero en 2023 su carrera cambió drásticamente cuando se enteró que estaba embarazada.

A comienzos de 2023 se enteró que iba a ser mamá y eso la alejó del circuito por casi todo un año. La ex número 1 del mundo regresó a las pistas en este 2024, pero como era de esperar, le costó encontrar su ritmo y es algo que todavía está buscando. Actualmente, Osaka se encuentra en el puesto 95 del ranking y aspira a escalar varias posiciones en el tramo final del año, en el cual se juega en canchas de cemento, el fuerte de la japonesa.

Osaka trabaja con una bailarina de ballet

Tras superar a Ons Jabeur, Osaka fue consultada en conferencia de prensa por su trabajo de piernas, un aspecto fundamental en el tenis y la japonesa reveló que trabaja con una bailarina de ballet: “Simone me ayudó mucho con mi movimiento y también es como mi entrenadora mental. No me he lesionado durante todo este tiempo y quiero agradecérselo a ella y a Flo. He estado teniendo lecciones de ballet con ella, le dije que uno de mis objetivos es hacer el famoso Split Forehand como Clijsters y Serena. Así que espero hacerlo quizá en los próximos meses. Si me lo veis hacer sobre la pista, sabed que hemos estado trabajando muy duro en ello”.

Extrañaba jugar contras las mejores del mundo

“Lo he echado mucho de menos, esa es la razón por la que volví. Creo que, para mí, dónde estoy ahora me ofrece una buena prueba para ver cómo funcionan mis armas frente a las de las demás. Así que estaba un poco emocionada de enfrentar a Ons Jabeur en la primera ronda”, afirmó Osaka tras superar a Ons Jabeur, la tunecina número 16 del mundo.

Osaka le ganó a Ons Jabeur 6-3 y 6-1 en la primera ronda de Toronto. (Foto: IMAGO).

Canchas, duras su superficie preferida

“Creo que tengo muchos partidos sobre pista dura en mi haber y aprendí mucho de mi último partido en este tipo de pistas contra Caroline García en Miami. He tardado un poco, pero estoy muy contenta de volver a la pista dura incluso en la forma en que regreso ahora tras la arcilla, así que espero que pueda seguir implementando las cosas que he aprendido a lo largo de los meses”, concluyó Naomi Osaka.