Los fríos números apenas dirán que Frances Tiafoe es uno de los semifinalistas del US Open 2024, último Grand Slam del año. Pero ahondando un poco, la historia de este estadounidense de 26 años que conquistó el público del tenis esconde detalles que bien podrían pertenecer al guión de una película de Hollywood.

Lejos de las luces y los lujos de Flushing Meadows, Tiafoe supo ganarse un lugar en la élite del deporte profesional luego de superar una serie de obstáculos y necesidades no tan comunes en el tantas veces elitista ambiente del tenis.

Tiafoe busca su primera final de US Open (IMAGO)

Constant Tiafoe y Alphina Kamara, sus padres, llegaron a Estados Unidos escapando de una guerra civil en Sierra Leona, su país de origen. A mediados de los 90 se conocieron y en 1998 llegó al mundo Frances junto a su hermano gemelo Franklin.

Constant consiguió un trabajo como obrero en la construcción del Junior Tennis Champions Center (JTCC) y además tenía funciones como conserje del predio. Fue así como tanto Frances como Franklin supieron pasar noches enteras durmiendo entre las mesas ya que las horas extras nocturnas eran necesarias para mantener a la familia.

“Dormía en mesas plegables en la oficina. Allí fue donde comenzó mi aventura” supo revelar el propio Tiafoe en diálogo con The Guardian hace unos años. Y precisamente en ese club donde su padre trabajaba fue que terminó siendo descubierto por Misha Kouznetsov, un cazatalentos que lo acompañó en sus primeros torneos cuando tenía apenas 8 años.

Su supremacía física abrumaba a sus rivales y por eso siempre tuvo que jugar con chicos más grandes. Lo cierto es que se fue abriendo camino en los torneos juveniles: primero ganó Campeonato Mundial Sub-14 y luego el tradicional Orange Bowl, en el que se convirtió en el campeón más joven de toda la historia con 15 años.

Respecto a Sierra Leona, país de origen de sus padres, Frances Tiafoe supo decir (en una entrevista con The Undefeated): “La pobreza allí es una locura. Lo ves en la televisión, y luego lo ves de cerca y es como, maldita sea. La gente estaba realmente sufriendo y había muy pocas esperanzas. Eso me hizo entender que, como ciudadano estadounidense, tenía oportunidades y era capaz de hacer lo que quisiera”.

Su carrera como profesional

Actualmente, Frances Tiafoe tiene 3 títulos ATP (Delray Beach 2018, Houston y Sttutgart 2023) y ya había alcanzado las semifinales del US Open en la edición 2022, cuando cayó ante el español Carlos Alcaraz, posterior campeón del certamen.

Delray Beach 2018, el primer título en la carrera de Tiafoe (IMAGO)

Luego de pisar fuerte en sus primeros años en el circuito (llegó a cuartos de final en el Abierto de Australia 2019, donde perdió con Rafael Nadal), Tiafoe comenzó 2020 con el pie izquierdo, perdiendo en primera ronda reiteradas veces y bajando hasta el puesto 84 del ranking ATP.

Pero ahí fue cuando apareció la pandemia de coronavirus para “salvarle” la carrera. “La pandemia fue probablemente lo mejor que me pasó en mi carrera, si vamos a ser francos. Estaba en un lugar oscuro antes de la pandemia. Me miré al espejo y pregunté, ‘¿Por qué estás aquí? ¿Cuáles son las cosas que necesitas cambiar y cuáles son las cosas en las que necesitas seguir construyendo? ”Me ayudó mucho. Hubo muchas conversaciones profundas”, reveló tras el US Open de ese mismo año, en plena levantada.

En esta edición 2024, Tiafoe dejó en el camino a Aleksandar Kovacevic, Aleksandr Shevchenko, Ben Shelton, Alexei Popyrin y Grigor Dimitrov, mientras que su escollo camino a su primera final de US Open será su compatriota, Taylor Fritz.

Actualmente en el puesto 20 del ranking ATP, Tiafoe intentará seguir haciendo historia para volver a meterse en el Top 10 (fue 10° en junio de 2023).

¿Cuándo juega Tiafoe vs. Fritz por las semifinales del US Open?

El duelo de estadounidenses por un pasaje a la final entre Frances Tiafoe y Taylor Fritz se llevará a cabo este viernes 6 de septiembre en el estadio Arthur Ashe.