Llegó al US Open como una de las principales candidatas a ganarlo, pero Coco Gauff se quedó en la cuarta ronda al caer por 6/3, 4/6 y 6/3 frente a Emma Navarro, su compatriota. La número 3 del mundo, que perderá ese puesto una vez que finalice el cuarto Grand Slam del año, tuvo una jornada fatídica en lo que respecta a su saque y cometió nada más y nada menos que 19 doble faltas.

Una vez finalizado el encuentro ante Navarro, Coco Gauff habló en conferencia de prensa y dijo: “He luchado muy duro hoy. En general, creo que he jugado a un buen nivel, simplemente no he tenido cuidado con el saque, esa ha sido la gran diferencia. Suelo caer mucho del lado izquierdo en mi saque, y es algo de lo que soy consciente, pero es difícil en el momento intentar no hacerlo”.

Además, agregó: “Definitivamente quiero conocer otras opiniones… y también creo que a veces es más una cuestión emocional, mental, porque si salgo a la cancha de entrenamiento ahora mismo, haría como 30 saques seguidos. Lo he hecho antes. También es una especie de obstáculo mental que tengo que superar cuando se trata de eso. Quiero mirar otras cosas porque no quiero perder partidos así nunca más”.

El saque, en el centro de la escena

“Mental y emocionalmente lo di todo. Por supuesto, hubo cosas en cuanto a la ejecución, en las que me dije: ojalá pudiera sacar mejor. Creo que si lo hubiera hecho, el partido habría sido diferente para mí. Emma ha jugado realmente bien. Fue muy agresiva con mi segundo saque, así que presionó más mi servicio y fue sólida desde la línea de fondo. Me lo esperaba. Emocionalmente no me arrepiento de nada, pero obviamente me gustaría poder ejecutar las cosas mejor”, afirmó Navarro.

Navarro y Gauff se abrazan en la red. (Foto: IMAGO).

Un aprendizaje

Si bien no logró llegar a la instancia final del US Open, Coco Gauff -de apenas 20 años- sabe que tuvo un 2024 con muchos aprendizajes: “No es el verano que quería. Hay como 70 jugadoras más en el cuadro a los que les encantaría tener el verano que yo he tenido, aunque sea la que peor probablemente haya hecho en esta época del año. Tanta gente quiere estar en la cuarta ronda. Tanta gente quiere llegar a los Juegos Olímpicos. Tanta gente quiere ser abanderado. Es perspectiva. Como quiero llegar a un nivel diferente, es decepcionante, pero no voy a machacarme y decir que esto ha estado muy mal. Esperaba hacerlo mejor, pero al fin y al cabo ha ocurrido, y sé que puedo darle la vuelta”.