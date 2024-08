Es difícil explicar el presente de Carlos Alcaraz. Luego de arrasar en Roland Garros y Wimbledon, el primer traspié lo sufrió en la final de los Juegos Olímpicos de París 2024 al caer ante Novak Djokovic, pero todo se fue cuesta abajo cuando arribó a Norteamérica para la gira de cemento. En el Masters 1000 de Cincinnati cayó en primera ronda ante Gael Monfils, pero más allá del resultado, lo llamativo fue la manera en la que destrozó una raqueta, actitud impropia de él. La situación empeoró el pasado jueves, cuando quedó afuera del US Open 2024 en segunda ronda tras caer por 6/1 – 7/5 y 6/4 ante Botic van de Zandschulp.

En conferencia de prensa, Carlos Alcaraz fue autocrítico en relación a su participación en el US Open: “No sé qué decir ahora mismo. Creo que él ha jugado muy bien. Ha hecho un gran tenis. Pensaba que iba a darme más puntos gratis, pero no ha hecho errores. Eso me ha confundido un poco. No he sabido cómo manejar eso. No he podido subir mi nivel. Creo que mi tenis ha estado siempre en el mismo punto. No era el suficiente para darme la opción de ganar. ¿Qué puedo decir? No me sentía bien golpeando la bola y he hecho muchos errores. Cuando quise regresar, ya era demasiado tarde”.

Además, agregó: “Estaba luchando conmigo mismo, en mi mente, durante el encuentro. En el tenis, luchas contra alguien que busca lo mismo que tú, la victoria, y necesitas estar calmado y pensar mejor las cosas para llevarlas a cabo. Hoy, estaba jugando contra él y contra mí mismo, en mi mente. Demasiadas emociones que no pude controlar. Era como una montaña rusa. A veces estaba arriba, en otras abajo. No puedo estar así si quiero ganar un torneo como este”.

Carlos Alcaraz saluda a Botic van den Zandschulp tras caer en el US Open. (Foto: IMAGO).

¿Lo afectó perder el oro en los Juegos Olímpicos?

“No pienso demasiado en eso. Fue difícil para mí en los momentos posteriores. Una hora o así después del partido, pero luego vi que ganar la plata era un gran logro. Estaba orgulloso de eso. No pienso en ello, así que diría que eso no me ha afectado para nada”, afirmó Alcaraz.

Cansancio mental

Carlitos reveló que siente que no atraviesa su mejor momento: “Siento que, en vez de dar pasos hacia adelante, los he dado hacia atrás en cuanto a cabeza. No sé por qué. Venía de un verano espectacular, diciendo que mentalmente había dado pasos hacia adelante, pero llego a esta gira y los doy para atrás. Mentalmente no estoy bien, no estoy fuerte. Esto es un problema. Ahora mismo no quiero decir nada. Quiero hablar con mi gente y ver qué pasos damos ahora. No he pensado toda la exigencia tan seguida y lo que me podría afectar”.