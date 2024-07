El norteamericano Ben Shelton aun no tiene títulos pero ya ha alcanzado las semifinales de un US Open y ha logrado molestar a uno de los mejores tenistas de la historia.

El nombre de Ben Shelton ha hecho demasiado ruido en poco tiempo dentro del circuito del ATP y su presencia en Wimbledon tampoco ha pasado desapercibida. Después de dejar en el camino al italiano Bellucci y al sudafricano Harris, el joven de 21 años debe medirse ante el canadiense Shapovalov mientras mira en el horizonte del cuadro a Jack Sinner, número 1 del mundo.

El norteamericano nacido en Atlanta pronto se ganó el foco de las cámaras por su porte físico: mide 1,93 y pesa casi 90 kilos. Eso, sumado a su rostro de adolescente estadounidense, hizo que rápidamente lo apodaran como el “bully” (brabucón) del tenis.

Este mote parecía una mera broma, pero en el último US Open sus gestos hicieron que muchos fanáticos tomaran como adecuado el término que se le había asociado. Es que al término de cada triunfo Shelton hace un gesto con su mano derecha como si hablara por teléfono.

Esta celebración cayó mal a algunos de sus colegas y principalmente a Novak Djokovic. Con el serbio se midió en semifinales del Abierto estadounidense que terminó en triunfo para el europeo 6-3, 6-2, 7-6 (7/4). Apenas consumada la victoria, Nole hizo el mismo gesto y luego “colgó” el teléfono.

“No lo vi hasta después del partido. No me gusta cuando estoy en las redes sociales y veo gente diciéndome cómo puedo celebrar o no. Creo que si ganas el partido, mereces hacer lo que quieras. Cuando era niño, siempre aprendí que la imitación es la forma más sincera de adulación, así que eso es todo lo que tengo que decir al respecto”, declaró Shelton en aquel entonces.

Djokovic se burló de Shelton en el US Open (GettyImages)

De Federer a Nadal

Por otro lado, pese a que Djokovic es el máximo ganador de Grand Slam de la historia, el joven estadounidense se sintió siempre atraído por los otros dos integrantes del Big Three. Curiosamente, reveló que en su carrera fue cambiando de referentes.

“Era un gran fan de Roger Federer. Fue el tipo que realmente admiraba y me encantaba verlo jugar porque tenía un tenis tan bello. Pero a medida que crecía y empezaba a jugar más, empecé a ver más a Rafa Nadal porque soy zurdo y trato de tomar algunas cosas de lo que él hace porque es quien domina el juego zurdo y veo cómo jugar cómo zurdo y tener un estilo difícil al que enfrentarse, así que intento tomar algunas cosas de él”, contó en diálogo con el portal Men Health hace algunos meses.

Ahora, en Wimbledon, el joven que es hijo del ex-tenista Bryan Shelton y sobrino de Todd Witsken, intentará tomarse revancha de la bronca en el US Open. Su próximo rival es el canadiense Shapovalov y si avanza irá en octavos ante Jack Sinner, número 1 del mundo. ¿Sonará el teléfono de Shelton?.