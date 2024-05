Triángulo amoroso en el tenis: Jannik Sinner confirmó que está en pareja con la ex de Nick Kyrgios

En el marco de la primera ronda del Roland Garros, el segundo grand slam de la temporada, el número 2 del mundo Jannik Sinner, venció por 6-3, 6-3 y 6-4 al estadounidense Christopher Eubanks y logró la clasificación a la siguiente instancia, aunque la noticia no estuvo allí, sino en sus dichos en la conferencia de prensa posterior.

Es que allí, el italiano no sólo habló de su rendimiento dentro de la pista, sino que también se refirió a su vida personal, confirmando que está en pareja con la tenista rusa Anna Kalinskaya, quien actualmente está ubicada en el puesto 26 del ranking mundial y que antes estuvo en una relación sentimental con Nick Kyrgios.

“Me conocen y saben que no me gusta hablar de mi vida privada, pero sí, confirmo que estamos juntos. Lo hemos mantenido en el anonimato, porque así me gusta“, respondió Sinner ante la consulta sobre los rumores de que estaba en pareja con Kalinskaya, quien también está participando del certamen en Francia.

Anna Kalinskaya, la nueva pareja de Jannik Sinner. (Foto: Instagram).

Esta consulta se dio luego de que en el partido que disputó el italiano, se la vio a la tenista rusa en las gradas alentando por él, y Sinner le devolvió la gentileza, al presenciar el encuentro en el que Kalinskaya venció por 7-6 y 7-5 a la francesa Clara Burel.

Los rumores de este romance, comenzaron a principios de abril, luego de que en el Masters 1000 de Montecarlo, una cámara captó una llamada que estaba recibiendo el tenista italiano de un contacto que tenía agendado como “Anna”, sin especificar su apellido.

Anna Kalinskaya estuvo en pareja con Nick Kyrgios

Anna Kalinskaya junto a Nick Kyrgios.

Entre el 2019 y el 2020, la deportista rusa estuvo en pareja con otro tenista, como lo es el australiano Nick Kyrgios, con quien rompió la misma en mayo del 2020. “Rompimos. No somos amigos. Entiendo que sois sus amigos y está bien, pero no voy a hablar de él. Ten un poco de respeto por mí también, por favor”, comentó en aquella oportunidad.

Aquella relación, no terminó en buenos términos, ya que cuando Kalinskaya anunció la separación, le dedicó un posteo a Kyrgios, con un fuerte mensaje. “Tu no eres un chico malo, simplemente eres una mala persona”, escribió.

Stefanos Tsitsipas y Paula Badosa, la pareja que juega junta en Roland Garros

Luego de algunos vaivenes en la relación, el tenista griego y la tenista española volvieron a estar juntos y decidieron disputar el dobles mixtos en Roland Garros, en el que debutarán contra la japonesa Ena Shibahara y el estadounidense Nathaniel Lammons por un lugar en la segunda ronda.