Desde 2017, la derrota de Wladimir Klitschko ante Anthony Joshua generó en el ucraniano un coqueteo contante con la oportunidad de regresar al ring. De hecho, nunca dejó el hábito de entrenarse y mantenerse en forma. Un hecho, entre tantos otros, que lo llevó a tomar la decisión de sumarse al conflicto bélico entre su país y Rusia.

El ucranio puso fin a una exitosa campaña pugilística boxística con 64 victorias (53 KO) y 5 derrotas. Permaneció nada menos que 21 años en el boxeo rentado y tras haber cosechado la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Un palmarés envidiable que sus fans retribuyeron y retribuyen. Un mix al que solo le faltaría una cucarda. Una que el propio Klitschko siempre deseó agrandar: batir el récord de longevidad del estadounidense George Foreman, quien se llegó a consagrar campeón de peso pesado con 45 años tras vencer a Michael Moorer para extender su reinado hasta que cayó vencido por Shannon Briggs. En ese momento, el corpulento Foreman tenía 48 años y 316 días. Hoy, Wladimir tiene 46 años (25 de marzo de 1976) y su mente está puesta en el frente de una batalla infame que tiene en vilo al mundo.

Por esta guerra, Wladimir se alistó en las tropas ucranianas junto con su hermano Vitaly, también ex boxeador (cosechó 45 victorias -41 por nocaut- y dos derrotas), que es el alcalde de Kiev, la capital de su país. "He aprendido que, a pesar de la guerra, no debes olvidar tu vida. El deporte es parte de mi vida. Estoy encantado de que Fury haya ganado", dijo Wladimir Klitschko para dejar abierta la posibilidad de regresar al boxeo. "¿Quién sabe? No quiero prometer nada grande, pero si estoy en buena forma y, sobre todo, si la guerra en Ucrania termina pronto y en nuestras fronteras no existe ninguna invasión que provenga de Rusia, entonces, ¿quién sabe?", detalló ante BILD, un medio alemán, luego de la victoria de Tyson Fury sobre Dillian Whyte el sábado pasado 23 de abril.

Y claro, también, se refirió a su anhelo profundo: "Sueño con romper el récord de George Foreman de ser el campeón mundial de peso pesado de mayor edad en la historia. Eso me motiva a levantarme todos los días y hacer deporte. Cada uno tiene su propia motivación. No quiero romper una mandíbula, quiero romper un récord. Lo dije antes de la guerra. Durante la guerra se trata de hablar de la paz en Ucrania. Cuando llegue la paz, volveremos a hablar de esto".

Wladimir Klitschko fue campeón mundial en el nivel de peso pesado durante 11 años. Pasaron casi cinco años de aquella caída ante Joshua en Wembley. Ahora, sueña con que la guerra llegue a su fin para cumplir con su faena personal arriba de un ring.