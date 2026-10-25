Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Bundesliga

Alineaciones de Hoffenheim y Leverkusen por la Bundesliga: formaciones probables

Hoffenheim y Leverkusen se enfrentan este domingo 25 de octubre en el SNP Arena por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

HOFF vs. Leverkusen, Bundesliga
HOFF vs. Leverkusen, Bundesliga

Hoffenheim recibe a Leverkusen este domingo 25 de octubre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el SNP Arena. Hoffenheim viene de ganarle 2-1 a Borussia Mönchengladbach y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Leverkusen viene de ganarle 2-1 a Freiburg y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Hoffenheim y Leverkusen

Hoffenheim (4-2-3-1): Oliver Baumann, Vladimir Coufal, Ozan Kabak, Koki Machida, Mats Rots, Alexander Prass, Fisnik Asllani, Leon Avdullahu, Andrej Kramaric, Tim Lemperle, Adam Daghim. DT: Christian Ilzer.

+ Seguinos en

Leverkusen (4-2-3-1): Mark Flekken, Jarell Quansah, Edmond Tapsoba, Facundo Medina, Miguel Gutierrez, Aleix Garcia, Ibrahim Maza, Ezequiel Fernandez, Moussa Diaby, Patrik Schick, Afonso Bastardo Moreira. DT: Carles Martinez.

La previa de Hoffenheim y Leverkusen: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 25 de octubre
  • Hora: 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España
  • Estadio: SNP Arena
  • Historial: 36 cruces — Hoffenheim ganó 9, Leverkusen ganó 21 y empataron 6
  • Último antecedente: 17/01/2026: Hoffenheim 1-0 Leverkusen
  • Próximo partido de Hoffenheim: vs. Werder Bremen, sábado 31 de octubre
  • Próximo partido de Leverkusen: vs. Stuttgart, sábado 31 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones