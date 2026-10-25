Alineaciones de Hoffenheim y Leverkusen por la Bundesliga: formaciones probables

Hoffenheim y Leverkusen se enfrentan este domingo 25 de octubre en el SNP Arena por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Hoffenheim recibe a Leverkusen este domingo 25 de octubre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el SNP Arena. Hoffenheim viene de ganarle 2-1 a Borussia Mönchengladbach y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Leverkusen viene de ganarle 2-1 a Freiburg y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Hoffenheim y Leverkusen

Hoffenheim (4-2-3-1): Oliver Baumann, Vladimir Coufal, Ozan Kabak, Koki Machida, Mats Rots, Alexander Prass, Fisnik Asllani, Leon Avdullahu, Andrej Kramaric, Tim Lemperle, Adam Daghim. DT: Christian Ilzer.

Leverkusen (4-2-3-1): Mark Flekken, Jarell Quansah, Edmond Tapsoba, Facundo Medina, Miguel Gutierrez, Aleix Garcia, Ibrahim Maza, Ezequiel Fernandez, Moussa Diaby, Patrik Schick, Afonso Bastardo Moreira. DT: Carles Martinez.

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