Dortmund y Leverkusen se enfrentan este domingo 29 de noviembre en el Signal Iduna Park por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Dortmund recibe a Leverkusen este domingo 29 de noviembre desde las 12:30 de México, 15:30 de Argentina, 19:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Bundesliga, se disputará en el Signal Iduna Park. Dortmund viene de ganarle 1-0 a Borussia Mönchengladbach y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Leverkusen viene de ganarle 4-0 a Paderborn y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Dortmund y Leverkusen

Dortmund (3-4-2-1): Gregor Kobel, Kouakou Joane Gadou, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Konstantinos Karetsas, Julian Ryerson, Felix Nmecha, Joey Veerman, Maximilian Beier, Daniel Svensson, Serhou Guirassy. DT: Niko Kovač.

Leverkusen (4-2-3-1): Mark Flekken, Jarell Quansah, Edmond Tapsoba, Facundo Medina, Miguel Gutiérrez, Ezequiel Fernández, Ibrahim Maza, Aleix García, Moussa Diaby, Patrik Schick, Afonso Bastardo Moreira. DT: Carles Martínez.

Bajas y ausentes de Dortmund y Leverkusen

Dortmund:

Emre Can (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)

Samuele Inácio (lesión de meniscos; vuelve a principios de enero de 2027)

Justin Lerma (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Giannis Konstantelias (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de mayo de 2027)

Leverkusen:

Kennet Eichhorn (enfermedad; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Martin Terrier (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)

La previa de Dortmund y Leverkusen: todo lo que hay que saber

Día: domingo 29 de noviembre

domingo 29 de noviembre Hora: 12:30 de México, 15:30 de Argentina, 19:30 de España

12:30 de México, 15:30 de Argentina, 19:30 de España Estadio: Signal Iduna Park

Signal Iduna Park Historial: 95 cruces — Dortmund ganó 38, Leverkusen ganó 33 y empataron 24

95 cruces — Dortmund ganó 38, Leverkusen ganó 33 y empataron 24 Último antecedente: 11/04/2026: Dortmund 0-1 Leverkusen

11/04/2026: Dortmund 0-1 Leverkusen Próximo partido de Dortmund: vs. Schalke, domingo 6 de diciembre

vs. Schalke, domingo 6 de diciembre Próximo partido de Leverkusen: vs. Borussia Mönchengladbach, sábado 5 de diciembre