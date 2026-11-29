Dortmund recibe a Leverkusen este domingo 29 de noviembre desde las 12:30 de México, 15:30 de Argentina, 19:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Bundesliga, se disputará en el Signal Iduna Park. Dortmund viene de ganarle 1-0 a Borussia Mönchengladbach y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Leverkusen viene de ganarle 4-0 a Paderborn y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Dortmund y Leverkusen
Dortmund (3-4-2-1): Gregor Kobel, Kouakou Joane Gadou, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Konstantinos Karetsas, Julian Ryerson, Felix Nmecha, Joey Veerman, Maximilian Beier, Daniel Svensson, Serhou Guirassy. DT: Niko Kovač.
Leverkusen (4-2-3-1): Mark Flekken, Jarell Quansah, Edmond Tapsoba, Facundo Medina, Miguel Gutiérrez, Ezequiel Fernández, Ibrahim Maza, Aleix García, Moussa Diaby, Patrik Schick, Afonso Bastardo Moreira. DT: Carles Martínez.
Bajas y ausentes de Dortmund y Leverkusen
Dortmund:
- Emre Can (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)
- Samuele Inácio (lesión de meniscos; vuelve a principios de enero de 2027)
- Justin Lerma (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Giannis Konstantelias (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de mayo de 2027)
Leverkusen:
- Kennet Eichhorn (enfermedad; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Martin Terrier (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)
La previa de Dortmund y Leverkusen: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 29 de noviembre
- Hora: 12:30 de México, 15:30 de Argentina, 19:30 de España
- Estadio: Signal Iduna Park
- Historial: 95 cruces — Dortmund ganó 38, Leverkusen ganó 33 y empataron 24
- Último antecedente: 11/04/2026: Dortmund 0-1 Leverkusen
- Próximo partido de Dortmund: vs. Schalke, domingo 6 de diciembre
- Próximo partido de Leverkusen: vs. Borussia Mönchengladbach, sábado 5 de diciembre