Zagreb y Leverkusen se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el Estadio Maksimir por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Zagreb recibe a Leverkusen este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Estadio Maksimir. Zagreb viene de ganarle 2-0 a Sunderland y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Leverkusen viene de caer 0-1 ante Marseille y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Zagreb y Leverkusen

Zagreb (4-3-3): Dominik Kotarski, Moris Valinčić, Niko Galešić, Sergi Domínguez, Bruno Goda, Lukas Kačavenda, Josip Mišić, Luka Stojković, Mateo Lisica, Dion Beljo, Mislav Oršić.

Leverkusen (4-2-3-1): Mark Flekken, Jarell Quansah, Edmond Tapsoba, Facundo Medina, Miguel Gutiérrez, Robert Andrich, Ibrahim Maza, Aleix García, Jonas Hofmann, Patrik Schick, Afonso Bastardo Moreira. DT: Carles Martínez.

Bajas y ausentes de Zagreb y Leverkusen

Zagreb:

Sin bajas por lesión o suspensión.

Leverkusen:

Guéla Doué (lesión en el gemelo)

Christian Kofane (lesión en el muslo)

Kennet Eichhorn (enfermedad; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Martin Terrier (lesión isquiotibial; vuelve a principios de diciembre de 2026)

La previa de Zagreb y Leverkusen: todo lo que hay que saber

Día: jueves 26 de noviembre

jueves 26 de noviembre Hora: 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España

11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España Estadio: Estadio Maksimir

Estadio Maksimir Próximo partido de Zagreb: vs. Rennes, jueves 10 de diciembre

vs. Rennes, jueves 10 de diciembre Próximo partido de Leverkusen: vs. Beşiktaş, jueves 10 de diciembre