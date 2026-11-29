Dortmund y Leverkusen se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Signal Iduna Park, por la jornada 11 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Dortmund recibe a Leverkusen este domingo 29 de noviembre desde las 12:30 de México, 15:30 de Argentina, 19:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Bundesliga, se disputará en el Signal Iduna Park. El puntero recibe a uno de los equipos que mejor viene jugando en las últimas semanas, y la tabla promete quedar más apretada todavía después de este domingo. No hay margen para relajarse en la punta de la Bundesliga.

Dortmund quiere despegarse arriba y Leverkusen necesita el triunfo para meterse de lleno en la pelea por los puestos que importan. Un resultado así puede mover varios casilleros de la tabla de un saque.

La actualidad de ambos equipos

El Dortmund llega como líder con 24 puntos en 10 partidos, aunque su último antecedente dejó dudas: empató 1-1 de visitante ante Arsenal después de haber ganado los dos compromisos previos, incluido ese triunfo ajustado 1-0 contra M'gladbach. Es decir, viene de cortar una racha positiva justo antes de este cruce clave.

Leverkusen, en cambio, llega lanzado. Son tres victorias consecutivas, la más reciente un 2-0 como visitante frente a Dinamo Zagreb, y antes un contundente 4-0 de local ante Paderborn. Está quinto con 19 unidades, a cinco del Dortmund, y una victoria en el Signal Iduna Park lo dejaría respirándole en el cuello a la punta.

El historial entre Dortmund y Leverkusen

El historial entre ambos está parejo pero con ligera ventaja para el Dortmund: 38 victorias contra 33 de Leverkusen en 95 enfrentamientos, con 24 empates de por medio. En goles también manda el local de este domingo, 155 contra 142.

Sin embargo, el presente reciente le sonríe a Leverkusen, que se quedó con los dos últimos cruces por 1-0, ambos como visitante. Antes de esa racha, el propio Dortmund había ganado dos seguidos, así que la paridad de los números generales se refleja también en cómo se vienen dando los resultados cara a cara.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/04/2026 Dortmund vs. Leverkusen 0-1 Bundesliga 02/12/2025 Dortmund vs. Leverkusen 0-1 DFB Pokal 29/11/2025 Leverkusen vs. Dortmund 1-2 Bundesliga 11/05/2025 Leverkusen vs. Dortmund 2-4 Bundesliga 10/01/2025 Dortmund vs. Leverkusen 2-3 Bundesliga 21/04/2024 Dortmund vs. Leverkusen 1-1 Bundesliga 03/12/2023 Leverkusen vs. Dortmund 1-1 Bundesliga 29/01/2023 Leverkusen vs. Dortmund 0-2 Bundesliga 06/08/2022 Dortmund vs. Leverkusen 1-0 Bundesliga 06/02/2022 Dortmund vs. Leverkusen 2-5 Bundesliga

Horario del partido

México (CDMX): 12:30 hs

12:30 hs Estados Unidos (ET): 13:30 hs

13:30 hs Estados Unidos (PT): 10:30 hs

10:30 hs Argentina: 15:30 hs

15:30 hs Colombia: 13:30 hs

13:30 hs Perú: 13:30 hs

13:30 hs Chile: 15:30 hs

15:30 hs España: 19:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Freiburg vs. RB Leipzig Domingo 29 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Hoffenheim vs. Augsburg Domingo 29 de noviembre 10:30 13:30 17:30

En síntesis

Dortmund y Leverkusen se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 11 de la Bundesliga.

se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 11 de la Bundesliga. El partido se transmitirá por Tubi Mexico y FOX One .

y . Dortmund suma 24 puntos en el torneo.

suma 24 puntos en el torneo. Leverkusen suma 19 puntos tras vencer a Dinamo Zagreb, Paderborn y Köln.