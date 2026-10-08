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Dónde ver EN VIVO Dortmund vs. Werder Bremen por la jornada 5 de la Bundesliga: TV y streaming online

Dortmund y Werder Bremen se enfrentan este viernes 9 de octubre, en el Signal Iduna Park, por la jornada 5 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Dortmund vs. BRE, Bundesliga
Dortmund vs. BRE, Bundesliga

Dortmund recibe a Werder Bremen este viernes 9 de octubre en el Signal Iduna Park por la quinta jornada de la Bundesliga.

Dortmund llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Werder Bremen tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:30 hs
  • Argentina: 15:30 hs
  • Colombia: 13:30 hs
  • Perú: 13:30 hs
  • Chile: 15:30 hs
  • España: 20:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Dortmund ganó 1-0 como visitante ante Stuttgart. El conjunto lidera la tabla con 12 puntos. Antes ganó 3-0 como local ante Paderborn.

Werder Bremen viene de ganar 3-2 como local ante Augsburg. El equipo ocupa el puesto 8 con 7 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Köln.

El historial entre Dortmund y Werder Bremen

Dortmund y Werder Bremen se enfrentaron 117 veces en los últimos años: 52 triunfos de Dortmund, 44 de Werder Bremen y 22 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
16/05/2026Werder Bremen vs. Dortmund0-2Bundesliga
13/01/2026Dortmund vs. Werder Bremen3-0Bundesliga
25/01/2025Dortmund vs. Werder Bremen2-2Bundesliga
31/08/2024Werder Bremen vs. Dortmund0-0Bundesliga
09/03/2024Werder Bremen vs. Dortmund1-2Bundesliga
20/10/2023Dortmund vs. Werder Bremen1-0Bundesliga
11/02/2023Werder Bremen vs. Dortmund0-2Bundesliga
20/08/2022Dortmund vs. Werder Bremen2-3Bundesliga
18/04/2021Dortmund vs. Werder Bremen4-1Bundesliga
15/12/2020Werder Bremen vs. Dortmund1-2Bundesliga

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Paderborn vs. StuttgartSábado 10 de octubre07:3010:3015:30
Union Berlin vs. ElversbergSábado 10 de octubre07:3010:3015:30
Mainz vs. LeverkusenSábado 10 de octubre07:3010:3015:30
Augsburg vs. BayernSábado 10 de octubre07:3010:3015:30
Hoffenheim vs. HamburgoSábado 10 de octubre07:3010:3015:30
RB Leipzig vs. Eintracht FrankfurtSábado 10 de octubre10:3013:3018:30
Colonia vs. Borussia MönchengladbachDomingo 11 de octubre07:3010:3015:30
Freiburg vs. SchalkeDomingo 11 de octubre09:3012:3017:30

En síntesis

  • Dortmund y Werder Bremen se enfrentan este viernes 9 de octubre por la jornada 5 de la Bundesliga.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Dortmund suma 12 puntos tras vencer a Stuttgart, Paderborn y Villarreal.
  • Werder Bremen suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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