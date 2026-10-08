Dónde ver EN VIVO Dortmund vs. Werder Bremen por la jornada 5 de la Bundesliga: TV y streaming online

Dortmund recibe a Werder Bremen este viernes 9 de octubre en el Signal Iduna Park por la quinta jornada de la Bundesliga.
Dortmund llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Werder Bremen tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:30 hs
- Estados Unidos (ET): 14:30 hs
- Estados Unidos (PT): 11:30 hs
- Argentina: 15:30 hs
- Colombia: 13:30 hs
- Perú: 13:30 hs
- Chile: 15:30 hs
- España: 20:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Fandango
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN5 Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Dortmund ganó 1-0 como visitante ante Stuttgart. El conjunto lidera la tabla con 12 puntos. Antes ganó 3-0 como local ante Paderborn.
Werder Bremen viene de ganar 3-2 como local ante Augsburg. El equipo ocupa el puesto 8 con 7 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Köln.
El historial entre Dortmund y Werder Bremen
Dortmund y Werder Bremen se enfrentaron 117 veces en los últimos años: 52 triunfos de Dortmund, 44 de Werder Bremen y 22 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|16/05/2026
|Werder Bremen vs. Dortmund
|0-2
|Bundesliga
|13/01/2026
|Dortmund vs. Werder Bremen
|3-0
|Bundesliga
|25/01/2025
|Dortmund vs. Werder Bremen
|2-2
|Bundesliga
|31/08/2024
|Werder Bremen vs. Dortmund
|0-0
|Bundesliga
|09/03/2024
|Werder Bremen vs. Dortmund
|1-2
|Bundesliga
|20/10/2023
|Dortmund vs. Werder Bremen
|1-0
|Bundesliga
|11/02/2023
|Werder Bremen vs. Dortmund
|0-2
|Bundesliga
|20/08/2022
|Dortmund vs. Werder Bremen
|2-3
|Bundesliga
|18/04/2021
|Dortmund vs. Werder Bremen
|4-1
|Bundesliga
|15/12/2020
|Werder Bremen vs. Dortmund
|1-2
|Bundesliga
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Paderborn vs. Stuttgart
|Sábado 10 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Union Berlin vs. Elversberg
|Sábado 10 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Mainz vs. Leverkusen
|Sábado 10 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Augsburg vs. Bayern
|Sábado 10 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Hoffenheim vs. Hamburgo
|Sábado 10 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt
|Sábado 10 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Colonia vs. Borussia Mönchengladbach
|Domingo 11 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Freiburg vs. Schalke
|Domingo 11 de octubre
|09:30
|12:30
|17:30
En síntesis
- Dortmund y Werder Bremen se enfrentan este viernes 9 de octubre por la jornada 5 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Dortmund suma 12 puntos tras vencer a Stuttgart, Paderborn y Villarreal.
- Werder Bremen suma 7 puntos en el torneo.