Dónde ver EN VIVO Dortmund vs. Werder Bremen por la jornada 5 de la Bundesliga: TV y streaming online

Dortmund y Werder Bremen se enfrentan este viernes 9 de octubre, en el Signal Iduna Park, por la jornada 5 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Dortmund recibe a Werder Bremen este viernes 9 de octubre en el Signal Iduna Park por la quinta jornada de la Bundesliga.

Dortmund llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Werder Bremen tratará de dar el golpe.

Horario del partido

México (CDMX): 12:30 hs

12:30 hs Estados Unidos (ET): 14:30 hs

14:30 hs Estados Unidos (PT): 11:30 hs

11:30 hs Argentina: 15:30 hs

15:30 hs Colombia: 13:30 hs

13:30 hs Perú: 13:30 hs

13:30 hs Chile: 15:30 hs

15:30 hs España: 20:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Dortmund ganó 1-0 como visitante ante Stuttgart. El conjunto lidera la tabla con 12 puntos. Antes ganó 3-0 como local ante Paderborn.

Werder Bremen viene de ganar 3-2 como local ante Augsburg. El equipo ocupa el puesto 8 con 7 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Köln.

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El historial entre Dortmund y Werder Bremen

Dortmund y Werder Bremen se enfrentaron 117 veces en los últimos años: 52 triunfos de Dortmund, 44 de Werder Bremen y 22 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 16/05/2026 Werder Bremen vs. Dortmund 0-2 Bundesliga 13/01/2026 Dortmund vs. Werder Bremen 3-0 Bundesliga 25/01/2025 Dortmund vs. Werder Bremen 2-2 Bundesliga 31/08/2024 Werder Bremen vs. Dortmund 0-0 Bundesliga 09/03/2024 Werder Bremen vs. Dortmund 1-2 Bundesliga 20/10/2023 Dortmund vs. Werder Bremen 1-0 Bundesliga 11/02/2023 Werder Bremen vs. Dortmund 0-2 Bundesliga 20/08/2022 Dortmund vs. Werder Bremen 2-3 Bundesliga 18/04/2021 Dortmund vs. Werder Bremen 4-1 Bundesliga 15/12/2020 Werder Bremen vs. Dortmund 1-2 Bundesliga

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Paderborn vs. Stuttgart Sábado 10 de octubre 07:30 10:30 15:30 Union Berlin vs. Elversberg Sábado 10 de octubre 07:30 10:30 15:30 Mainz vs. Leverkusen Sábado 10 de octubre 07:30 10:30 15:30 Augsburg vs. Bayern Sábado 10 de octubre 07:30 10:30 15:30 Hoffenheim vs. Hamburgo Sábado 10 de octubre 07:30 10:30 15:30 RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt Sábado 10 de octubre 10:30 13:30 18:30 Colonia vs. Borussia Mönchengladbach Domingo 11 de octubre 07:30 10:30 15:30 Freiburg vs. Schalke Domingo 11 de octubre 09:30 12:30 17:30

En síntesis