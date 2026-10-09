Dónde ver EN VIVO Paderborn vs. Stuttgart por la jornada 5 de la Bundesliga: TV y streaming online

El sábado 10 de octubre la Bundesliga tiene un cruce de necesitados: Paderborn y Stuttgart llegan con apenas cuatro fechas jugadas y ya sin margen para seguir acumulando tropiezos.
Ninguno arrancó como esperaba la temporada y el que pierda se puede empezar a alejar del promedio de la tabla. Es un partido para sumar de urgencia, más allá de lo que digan las posiciones todavía.
Horario del partido
- México (CDMX): 07:30 hs
- Estados Unidos (ET): 09:30 hs
- Estados Unidos (PT): 06:30 hs
- Argentina: 10:30 hs
- Colombia: 08:30 hs
- Perú: 08:30 hs
- Chile: 10:30 hs
- España: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Peacock, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Paderborn viene de un triunfo que le vino bien al ánimo: goleó 3-1 a Hoffenheim después de dos derrotas seguidas, ante Dortmund y Freiburg. Son cuatro puntos en cuatro partidos y el puesto 12, una posición que no asusta pero tampoco conforma.
Stuttgart, en cambio, no logra levantar cabeza. Cayó 0-1 ante Dortmund y antes había perdido 1-2 con Hoffenheim, con apenas un triunfo en el arranque, el 4-1 a Colonia. Con tres unidades y el puesto 15, necesita un resultado que corte la racha negativa.
El historial entre Paderborn y Stuttgart
El historial entre ambos es corto, apenas dos antecedentes, y favorece a Stuttgart con una victoria y un empate, sin derrotas. En el único partido con ganador neto se impuso 2-1 en 2015, mientras que el cruce anterior había terminado sin goles. Son datos viejos, de hace más de una década, así que pesan poco en lo que viene.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|23/05/2015
|Paderborn vs. Stuttgart
|1-2
|2014/2015
|20/12/2014
|Stuttgart vs. Paderborn
|0-0
|2014/2015
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Dortmund vs. Werder Bremen
|Viernes 9 de octubre
|12:30
|15:30
|20:30
|Union Berlin vs. Elversberg
|Sábado 10 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Mainz vs. Leverkusen
|Sábado 10 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Augsburg vs. Bayern
|Sábado 10 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Hoffenheim vs. Hamburgo
|Sábado 10 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt
|Sábado 10 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Colonia vs. Borussia Mönchengladbach
|Domingo 11 de octubre
|07:30
|10:30
|15:30
|Freiburg vs. Schalke
|Domingo 11 de octubre
|09:30
|12:30
|17:30
En síntesis
- Paderborn y Stuttgart se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 5 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Paderborn suma 4 puntos en el torneo.
- Stuttgart suma 3 puntos en el torneo.