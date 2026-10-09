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Dónde ver EN VIVO Paderborn vs. Stuttgart por la jornada 5 de la Bundesliga: TV y streaming online

Paderborn y Stuttgart se enfrentan este sábado 10 de octubre, por la jornada 5 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

SC 07 vs. Stuttgart, Bundesliga
SC 07 vs. Stuttgart, Bundesliga

El sábado 10 de octubre la Bundesliga tiene un cruce de necesitados: Paderborn y Stuttgart llegan con apenas cuatro fechas jugadas y ya sin margen para seguir acumulando tropiezos.

Ninguno arrancó como esperaba la temporada y el que pierda se puede empezar a alejar del promedio de la tabla. Es un partido para sumar de urgencia, más allá de lo que digan las posiciones todavía.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 07:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 09:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 06:30 hs
  • Argentina: 10:30 hs
  • Colombia: 08:30 hs
  • Perú: 08:30 hs
  • Chile: 10:30 hs
  • España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Paderborn viene de un triunfo que le vino bien al ánimo: goleó 3-1 a Hoffenheim después de dos derrotas seguidas, ante Dortmund y Freiburg. Son cuatro puntos en cuatro partidos y el puesto 12, una posición que no asusta pero tampoco conforma.

Stuttgart, en cambio, no logra levantar cabeza. Cayó 0-1 ante Dortmund y antes había perdido 1-2 con Hoffenheim, con apenas un triunfo en el arranque, el 4-1 a Colonia. Con tres unidades y el puesto 15, necesita un resultado que corte la racha negativa.

El historial entre Paderborn y Stuttgart

El historial entre ambos es corto, apenas dos antecedentes, y favorece a Stuttgart con una victoria y un empate, sin derrotas. En el único partido con ganador neto se impuso 2-1 en 2015, mientras que el cruce anterior había terminado sin goles. Son datos viejos, de hace más de una década, así que pesan poco en lo que viene.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
23/05/2015Paderborn vs. Stuttgart1-22014/2015
20/12/2014Stuttgart vs. Paderborn0-02014/2015

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Dortmund vs. Werder BremenViernes 9 de octubre12:3015:3020:30
Union Berlin vs. ElversbergSábado 10 de octubre07:3010:3015:30
Mainz vs. LeverkusenSábado 10 de octubre07:3010:3015:30
Augsburg vs. BayernSábado 10 de octubre07:3010:3015:30
Hoffenheim vs. HamburgoSábado 10 de octubre07:3010:3015:30
RB Leipzig vs. Eintracht FrankfurtSábado 10 de octubre10:3013:3018:30
Colonia vs. Borussia MönchengladbachDomingo 11 de octubre07:3010:3015:30
Freiburg vs. SchalkeDomingo 11 de octubre09:3012:3017:30

En síntesis

  • Paderborn y Stuttgart se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 5 de la Bundesliga.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Paderborn suma 4 puntos en el torneo.
  • Stuttgart suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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