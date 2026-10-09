Dónde ver EN VIVO Paderborn vs. Stuttgart por la jornada 5 de la Bundesliga: TV y streaming online

Paderborn y Stuttgart se enfrentan este sábado 10 de octubre, por la jornada 5 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

El sábado 10 de octubre la Bundesliga tiene un cruce de necesitados: Paderborn y Stuttgart llegan con apenas cuatro fechas jugadas y ya sin margen para seguir acumulando tropiezos.

Ninguno arrancó como esperaba la temporada y el que pierda se puede empezar a alejar del promedio de la tabla. Es un partido para sumar de urgencia, más allá de lo que digan las posiciones todavía.

Horario del partido

México (CDMX): 07:30 hs

07:30 hs Estados Unidos (ET): 09:30 hs

09:30 hs Estados Unidos (PT): 06:30 hs

06:30 hs Argentina: 10:30 hs

10:30 hs Colombia: 08:30 hs

08:30 hs Perú: 08:30 hs

08:30 hs Chile: 10:30 hs

10:30 hs España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Paderborn viene de un triunfo que le vino bien al ánimo: goleó 3-1 a Hoffenheim después de dos derrotas seguidas, ante Dortmund y Freiburg. Son cuatro puntos en cuatro partidos y el puesto 12, una posición que no asusta pero tampoco conforma.

Stuttgart, en cambio, no logra levantar cabeza. Cayó 0-1 ante Dortmund y antes había perdido 1-2 con Hoffenheim, con apenas un triunfo en el arranque, el 4-1 a Colonia. Con tres unidades y el puesto 15, necesita un resultado que corte la racha negativa.

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El historial entre Paderborn y Stuttgart

El historial entre ambos es corto, apenas dos antecedentes, y favorece a Stuttgart con una victoria y un empate, sin derrotas. En el único partido con ganador neto se impuso 2-1 en 2015, mientras que el cruce anterior había terminado sin goles. Son datos viejos, de hace más de una década, así que pesan poco en lo que viene.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 23/05/2015 Paderborn vs. Stuttgart 1-2 2014/2015 20/12/2014 Stuttgart vs. Paderborn 0-0 2014/2015

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Dortmund vs. Werder Bremen Viernes 9 de octubre 12:30 15:30 20:30 Union Berlin vs. Elversberg Sábado 10 de octubre 07:30 10:30 15:30 Mainz vs. Leverkusen Sábado 10 de octubre 07:30 10:30 15:30 Augsburg vs. Bayern Sábado 10 de octubre 07:30 10:30 15:30 Hoffenheim vs. Hamburgo Sábado 10 de octubre 07:30 10:30 15:30 RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt Sábado 10 de octubre 10:30 13:30 18:30 Colonia vs. Borussia Mönchengladbach Domingo 11 de octubre 07:30 10:30 15:30 Freiburg vs. Schalke Domingo 11 de octubre 09:30 12:30 17:30

En síntesis