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Dónde ver EN VIVO Werder Bremen vs. Paderborn por la jornada 6 de la Bundesliga: TV y streaming online

Werder Bremen y Paderborn se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Weserstadion, por la jornada 6 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

BRE vs. SC 07, Bundesliga
BRE vs. SC 07, Bundesliga

Werder Bremen recibe a Paderborn este sábado 17 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Bundesliga, se disputará en el Weserstadion. El Werder Bremen llega con la chance de meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba, algo que no logra hace rato en condición de local ante este rival.

Para el local es una oportunidad de sumar de local y no perder pisada en la tabla, mientras que el Paderborn necesita puntos urgentes para no quedar relegado en la zona baja de la Bundesliga.

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La actualidad de ambos equipos

El Werder Bremen llega golpeando la puerta de los puestos altos: es séptimo con 8 puntos en cinco fechas y viene de empatar 2-2 de visitante ante el Dortmund, resultado que se metió entre un triunfo 3-2 como local frente al Augsburgo y un empate 1-1 ante el Colonia. La imagen reciente del equipo alterna entre los puntos sumados y algunos tropiezos que le impidieron despegarse del lote.

El Paderborn atraviesa un presente más complicado. Está 15° con apenas 4 unidades y acaba de caer 0-2 como local frente al Stuttgart, luego de un buen triunfo 3-1 ante el Hoffenheim que había generado algo de aire. Antes de eso había perdido 0-3 como visitante contra el Dortmund, así que la irregularidad es la marca de sus últimas semanas.

El historial entre Werder Bremen y Paderborn

El historial entre ambos es parejo: de tres enfrentamientos, cada uno ganó uno y hubo un empate, con los goles bastante repartidos (7 para el Werder Bremen contra 9 del Paderborn). El antecedente más reciente fue justamente en el Weserstadion, donde igualaron 2-2, así que la paridad también se nota en el terreno donde se juega este sábado.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
08/08/2026Werder Bremen vs. Paderborn2-22026
22/01/2022Paderborn vs. Werder Bremen3-42021/2022
15/08/2021Werder Bremen vs. Paderborn1-42021/2022

Horario del partido

  • México (CDMX): 07:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 09:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 06:30 hs
  • Argentina: 10:30 hs
  • Colombia: 08:30 hs
  • Perú: 08:30 hs
  • Chile: 10:30 hs
  • España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Elversberg vs. AugsburgSábado 17 de octubre07:3010:3015:30
Schalke vs. MainzSábado 17 de octubre07:3010:3015:30
Hamburgo vs. StuttgartSábado 17 de octubre07:3010:3015:30
Union Berlin vs. DortmundSábado 17 de octubre07:3010:3015:30
Bayern vs. RB LeipzigSábado 17 de octubre10:3013:3018:30
Leverkusen vs. FreiburgDomingo 18 de octubre07:3010:3015:30
Borussia Mönchengladbach vs. HoffenheimDomingo 18 de octubre09:3012:3017:30

En síntesis

  • Werder Bremen y Paderborn se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 6 de la Bundesliga.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Werder Bremen suma 8 puntos en el torneo.
  • Paderborn suma 4 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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