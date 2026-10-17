Dónde ver EN VIVO Werder Bremen vs. Paderborn por la jornada 6 de la Bundesliga: TV y streaming online

Werder Bremen y Paderborn se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Weserstadion, por la jornada 6 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Werder Bremen recibe a Paderborn este sábado 17 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Bundesliga, se disputará en el Weserstadion. El Werder Bremen llega con la chance de meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba, algo que no logra hace rato en condición de local ante este rival.

Para el local es una oportunidad de sumar de local y no perder pisada en la tabla, mientras que el Paderborn necesita puntos urgentes para no quedar relegado en la zona baja de la Bundesliga.

La actualidad de ambos equipos

El Werder Bremen llega golpeando la puerta de los puestos altos: es séptimo con 8 puntos en cinco fechas y viene de empatar 2-2 de visitante ante el Dortmund, resultado que se metió entre un triunfo 3-2 como local frente al Augsburgo y un empate 1-1 ante el Colonia. La imagen reciente del equipo alterna entre los puntos sumados y algunos tropiezos que le impidieron despegarse del lote.

El Paderborn atraviesa un presente más complicado. Está 15° con apenas 4 unidades y acaba de caer 0-2 como local frente al Stuttgart, luego de un buen triunfo 3-1 ante el Hoffenheim que había generado algo de aire. Antes de eso había perdido 0-3 como visitante contra el Dortmund, así que la irregularidad es la marca de sus últimas semanas.

El historial entre Werder Bremen y Paderborn

El historial entre ambos es parejo: de tres enfrentamientos, cada uno ganó uno y hubo un empate, con los goles bastante repartidos (7 para el Werder Bremen contra 9 del Paderborn). El antecedente más reciente fue justamente en el Weserstadion, donde igualaron 2-2, así que la paridad también se nota en el terreno donde se juega este sábado.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/08/2026 Werder Bremen vs. Paderborn 2-2 2026 22/01/2022 Paderborn vs. Werder Bremen 3-4 2021/2022 15/08/2021 Werder Bremen vs. Paderborn 1-4 2021/2022

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Horario del partido

México (CDMX): 07:30 hs

07:30 hs Estados Unidos (ET): 09:30 hs

09:30 hs Estados Unidos (PT): 06:30 hs

06:30 hs Argentina: 10:30 hs

10:30 hs Colombia: 08:30 hs

08:30 hs Perú: 08:30 hs

08:30 hs Chile: 10:30 hs

10:30 hs España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Elversberg vs. Augsburg Sábado 17 de octubre 07:30 10:30 15:30 Schalke vs. Mainz Sábado 17 de octubre 07:30 10:30 15:30 Hamburgo vs. Stuttgart Sábado 17 de octubre 07:30 10:30 15:30 Union Berlin vs. Dortmund Sábado 17 de octubre 07:30 10:30 15:30 Bayern vs. RB Leipzig Sábado 17 de octubre 10:30 13:30 18:30 Leverkusen vs. Freiburg Domingo 18 de octubre 07:30 10:30 15:30 Borussia Mönchengladbach vs. Hoffenheim Domingo 18 de octubre 09:30 12:30 17:30

En síntesis