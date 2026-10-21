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Champions League

Alineaciones de Brujas y Lens por la Champions League: formaciones probables

Brujas y Lens se enfrentan este miércoles 21 de octubre en el Jan Breydel Stadium por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Brugge vs. Lens, Champions League
Brugge vs. Lens, Champions League

Brujas recibe a Lens este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Jan Breydel Stadium. Brujas viene de ganarle 4-3 a Inter y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Lens viene de caer 0-2 ante Sporting y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Brujas y Lens

Brujas (4-5-1): Yann Sommer, Kyriani Sabbe, Jorne Spileers, Brandon Mechele, Joaquin Seys, Carlos Forbs, Hugo Vetlesen, Freddie Potts, Hans Vanaken, Jan Virgili, Nicolò Tresoldi. DT: Ivan Leko.

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Lens (3-4-2-1): Robin Risser, Kyllian Antonio, Samson Baidoo, Jean-Clair Todibo, Florian Thauvin, Saud Abdulhamid, Michaël Cuisance, Amadou Haidara, Franjo Ivanović, Matthieu Udol, Odsonne Édouard.

La previa de Brujas y Lens: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 21 de octubre
  • Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
  • Estadio: Jan Breydel Stadium
  • Próximo partido de Brujas: vs. PSV, miércoles 4 de noviembre
  • Próximo partido de Lens: vs. Como 1907, miércoles 4 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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