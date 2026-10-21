Alineaciones de Brujas y Lens por la Champions League: formaciones probables

Brujas recibe a Lens este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Jan Breydel Stadium. Brujas viene de ganarle 4-3 a Inter y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Lens viene de caer 0-2 ante Sporting y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Brujas y Lens
Brujas (4-5-1): Yann Sommer, Kyriani Sabbe, Jorne Spileers, Brandon Mechele, Joaquin Seys, Carlos Forbs, Hugo Vetlesen, Freddie Potts, Hans Vanaken, Jan Virgili, Nicolò Tresoldi. DT: Ivan Leko.
Lens (3-4-2-1): Robin Risser, Kyllian Antonio, Samson Baidoo, Jean-Clair Todibo, Florian Thauvin, Saud Abdulhamid, Michaël Cuisance, Amadou Haidara, Franjo Ivanović, Matthieu Udol, Odsonne Édouard.
La previa de Brujas y Lens: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 21 de octubre
- Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
- Estadio: Jan Breydel Stadium
- Próximo partido de Brujas: vs. PSV, miércoles 4 de noviembre
- Próximo partido de Lens: vs. Como 1907, miércoles 4 de noviembre