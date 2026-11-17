Manuel Neuer vive sus últimos meses en el Bayern Múnich. El histórico arquero alemán no será el golero de la próxima temporada y por ende se ha abierto un casting a nivel general que tiene todo tipo de posibilidades. La hoja de vida más inesperada llega de la máxima goleada de la UEFA Champions League moderna que vimos hace solamente algunas semanas. Luis Díaz podría tener el más inesperado de los compañeros.

El periodista italiano Gianluca Di Marzio asegura que el Bayern de Múnich se encuentra siguiendo al guardameta francés Robin Risser. Un arquero con proyección en el fútbol galo pero que viene de ser noticia tras la goleada del Como por 9-1 como visitante frente al Lens. Se le nombra como una de las hojas de vida que se maneja en Baviera para reemplazar a Manuel Neuer.

El supuesto interés llega después de una de las noches más negras en la historia del club francés. Desde la refundación de la UEFA Champions League en la década de 1990 no se veía un resultado en dichas dimensiones en la Copa de Europa. Risser se une a diferentes nombres que se manejan ahora mismo en Alemania para reemplazar a Manuel Neuer desde el mes de julio.

A lo largo de las últimas semanas han surgido todo tipo de nombres. Loris Karius y Oliver Baumann son apenas la punta de la pirámide de una de las mayores operaciones que tendrá que acertar el Bayern de Múnich de cara a los próximos años. Manuel Neuer ha sido el guardameta titular del equipo desde inicios de la década pasada. Quien venga sentirá el peso de reemplazar a quien para muchos ya es incluso el golero más completo de toda la historia de este deporte.

Rissier aparece en el radar del Bayern tras el 1-9 vs. Como: GETTY

Todo esto en un contexto donde el Bayern espera que el juvenil Jonas Urbig tenga competencia desde el primer día para formarse como el arquero del club de cara al futuro. Risser, tras hacer parte de la mayor goleada en la historia de la UEFA Champions League moderna, se encontraría en el radar de un gigante de Múnich donde ya se busca el heredero de Manuel Neuer en la plantilla de Luis Díaz.

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