RB Leipzig y Lens se enfrentan este martes 24 de noviembre, en el Red Bull Arena, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

RB Leipzig recibe a Lens este martes 24 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Red Bull Arena.

RB Leipzig llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Lens tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

RB Leipzig viene de ganar 5-1 como visitante ante Union Berlin. El equipo ocupa el puesto 29 con 3 puntos. Antes perdió 4-5 como local ante Ml. Boleslav.

Lens empató 1-1 como local ante Toulouse en la fecha anterior. Lens está 33° en la tabla con 3 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Marseille.

El historial entre RB Leipzig y Lens

RB Leipzig y Lens se enfrentaron 1 vez en los últimos años: 1 de Lens.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 09/08/2025 Lens vs. RB Leipzig 2-1 Club Friendlies

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Galatasaray vs. Aston Villa Martes 24 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Bodo Glimt vs. LASK Martes 24 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Slovan Bratislava vs. Betis Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Real Madrid vs. PSV Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Man City vs. Napoli Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Feyenoord vs. Porto Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Como 1907 vs. AEK Athens Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Arsenal vs. Dortmund Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sabah FK vs. Barcelona Miércoles 25 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Slavia Praga vs. Villarreal Miércoles 25 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sporting vs. Manchester United Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 PSG vs. Roma Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Lille vs. Bayern Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Inter vs. Stuttgart Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Brujas vs. Liverpool Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Atlético de Madrid vs. Viking Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00

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En síntesis