RB Leipzig recibe a Lens este martes 24 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Red Bull Arena.
RB Leipzig llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Lens tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
RB Leipzig viene de ganar 5-1 como visitante ante Union Berlin. El equipo ocupa el puesto 29 con 3 puntos. Antes perdió 4-5 como local ante Ml. Boleslav.
Lens empató 1-1 como local ante Toulouse en la fecha anterior. Lens está 33° en la tabla con 3 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Marseille.
El historial entre RB Leipzig y Lens
RB Leipzig y Lens se enfrentaron 1 vez en los últimos años: 1 de Lens.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/08/2025
|Lens vs. RB Leipzig
|2-1
|Club Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN6 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN6 Sur
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN6 Sur
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 8
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Galatasaray vs. Aston Villa
|Martes 24 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Bodo Glimt vs. LASK
|Martes 24 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Slovan Bratislava vs. Betis
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Real Madrid vs. PSV
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Man City vs. Napoli
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Feyenoord vs. Porto
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Como 1907 vs. AEK Athens
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Arsenal vs. Dortmund
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sabah FK vs. Barcelona
|Miércoles 25 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Slavia Praga vs. Villarreal
|Miércoles 25 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sporting vs. Manchester United
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|PSG vs. Roma
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lille vs. Bayern
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Inter vs. Stuttgart
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Brujas vs. Liverpool
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Atlético de Madrid vs. Viking
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- RB Leipzig y Lens se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Max Mexico.
- RB Leipzig suma 3 puntos en el torneo.
- Lens suma 3 puntos en el torneo.