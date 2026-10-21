El partidazo de la jornada en el Parque de los Príncipes deja al Bayern Munich de Luis días como uno de los grandes vencedores de la fecha. Nadie les iguala.

Se terminó el récord perfecto del Barcelona tras un inicio de temporada absolutamente aplastante para el equipo de Hansi Flick. Los españoles cayeron 4 a 2 en el Parque de los Príncipes frente a un Paris Saint-Germain que tuvo más pegada. Se termina el invicto del actual líder de LaLiga en una noche donde el Bayern de Múnich de Luis Díaz sale como otro de los grandes vencedores. Nadie iguala ahora mismo el registro de los alemanes.

El Barcelona llegaba al Parque de los Príncipes con 11 victorias entre todas las competencias, un registro que le había permitido marcar un récord histórico en el campeonato nacional. La derrota en la tercera jornada de esta UEFA Champions League hace que en este momento solamente el Bayern de Múnich de Luis Díaz se encuentre invicto en cuanto a las 5 grandes ligas europeas se refiere. Todo eso por supuesto si contamos todas las competencias a las cuales puede optar cada uno de los clubes mencionados.

El equipo del colombiano suma hasta la fecha 7 victorias y 3 empates. Tras un inicio de temporada con algo de dudas, el Bayern de Múnich ha recuperado el liderato de la Bundesliga y espera poder dar un golpe de autoridad en la Copa de Europa recibiendo esta noche al vigente subcampeón de la Champions. Luis Díaz buscará seguir manteniendo su racha goleadora frente al Arsenal, después de una sequía que generó muchas dudas en relación con su nivel.

El Barcelona era con el equipo de Baviera los únicos invictos de la temporada hasta hace algunas horas. En un partido trepidante, el Paris Saint-Germain se terminó llevando el triunfo. En este momento solamente por el Allianz Arena no saben lo que es perder ningún tipo de compromiso desde que iniciase la temporada 2026-2027 en las 5 grandes ligas europeas.

Solo el Bayern de Luis Díaz sigue invicto en Europa: GETTY

No será un partido más para Luis Díaz. Ya se ha enfrentado en varias ocasiones a lo largo de los últimos años al Arsenal, producto de su paso por la Premier League con el Liverpool. Teniendo en cuenta la expulsión de Michael Olise frente al Viking durante la segunda jornada de la Copa de Europa, el colombiano tendrá más responsabilidades ofensivas que nunca junto a Harry Kane en el ataque. No perder frente a los Gunners supone que el equipo de Vincent Kompany continúe como mínimo hasta el fin de semana como el único gran invicto de las 5 grandes ligas europeas.

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Luis Díaz, una pesadilla para el Big Six de la Premier

Desde su llegada al Viejo Continente, el colombiano acumula un total de catorce goles frente a los principales equipos de la Premier League. Si bien el Liverpool es incapaz de sufrir sus anotaciones producto de su paso por el conjunto de Anfield, cada uno de los miembros de la élite del fútbol británico ha sufrido sus goles. El Arsenal se encuentra incluido en esta racha con dos anotaciones del cafetero.

Quien más ha sufrido a Luis Díaz hasta la fecha es el Tottenham, con 5 goles. Le sigue el Manchester United con un total de cuatro gritos sagrados por parte del ex Porto y Junior de Barranquilla. Chelsea con dos y finalmente el Manchester City con aquel mítico golazo con el Porto en el Etihad completan la ecuación.

Datos claves

Bayern de Múnich quedó como único invicto europeo tras la caída del FC Barcelona .

quedó como único invicto europeo tras la caída del . Luis Díaz liderará el ataque del Bayern de Múnich junto a Harry Kane .

liderará el ataque del junto a . Luis Díaz registra 14 goles anotados frente al Big Six de Inglaterra.