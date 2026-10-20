Junto a nombres como Mbappé o Pedri, el colombiano se cuela en el once ideal de la revista. Luis Díaz sigue premiado por su última campaña.

La temporada 2025/2026 de Luis Díaz sigue viéndose premiada. El atacante del Bayern de Múnich tuvo una de sus mejores campañas en el fútbol europeo y continúa recogiendo reconocimientos por esta. A lo largo de las últimas horas, la prestigiosa revista francesa Onze Mondial lo incluyó junto a nombres como Kylian Mbappé o Pedri en el equipo del año. No es el primer colombiano que recibe este tipo de reconocimientos.

Emiliano Martínez, Julian Ryerson, Dayot Upamecano, Willian Pacho, Piero Hincapié, João Neves, Pedri, Bruno Fernandes, Luis Díaz, Kylian Mbappé y Khvicha Kvaratskhelia: este fue el equipo del año elegido por la revista francesa Onze Mondial. A diferencia de otras como France Football, es en esta donde los aficionados eligen a los nombres que consideran como más importantes de cada temporada del fútbol europeo. Lucho hace historia.

El cafetero logró este reconocimiento después de firmar 26 goles y 19 asistencias en 51 partidos con el Bayern Múnich. No pesó ni mucho menos una mala Copa del Mundo de la mano de Colombia en Norteamérica. Se le entendió como uno de los 3 mejores atacantes del año e incluso por encima de nombres de peso como Raphinha o Lamine Yamal.

A lo largo de los últimos 12 meses, el cafetero levantó un total de 3 títulos con el Bayern de Múnich. Todos en el ámbito local, marcando la hegemonía del equipo de Vincent Kompany en torneos como la Bundesliga, la Copa de Alemania o la Supercopa de Alemania. En lo que va de temporada, no nos olvidemos que Luis Díaz ya levantó una nueva edición de la Supercopa.

El equipo del año en Onze Mondial: TW

Junto a nombres como Mbappé o Pedri, el colombiano se cuela en el once ideal de la revista. Luis Díaz sigue premiado por su última campaña en el fútbol europeo, donde solamente el Paris Saint-Germain pudo quitarle la posibilidad de ganar la Champions League gracias a la eliminación de los bávaros en las semifinales a manos del equipo de Luis Enrique. Lucho, de oro en Francia.

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Falcao ya no está solo en el Onze Mondial

Hasta el momento, El Tigre era el único jugador que hasta ahora había conseguido reconocimientos por parte de la revista. Lo hizo al ser seleccionado como parte del equipo ideal de la temporada 2011-2012. En aquel momento, Radamel brillaba en el Atlético de Madrid e incluso conseguiría ser galardonado con el premio del Onze de Bronce. Bajo dicho reconocimiento se le estipuló como el tercer mejor jugador de dicha campaña en el Viejo Continente.

Solamente Lionel Messi con el Onze de Oro y Cristiano Ronaldo con el Onze de Plata superaron al exfutbolista del Atlético de Madrid. Tuvieron que pasar más de 10 años para volver a disfrutar de un colombiano dentro del mejor equipo de la temporada pasada para los aficionados del fútbol europeo. Luis Díaz ahora espera por el devenir de la gala del Balón de Oro.

Datos claves

Luis Díaz fue elegido en el XI ideal de la revista Onze Mondial .

fue elegido en el XI ideal de la revista . Luis Díaz registró 26 goles y 19 asistencias con el Bayern de Múnich .

registró con el . Radamel Falcao García era el único colombiano presente en el XI de Onze Mondial.