Comodín Joker: la norma que permitirá al PSG fichar a un reemplazo de Kvaratskhelia antes de enero

La lesión del georgiano es un dolor de cabeza para Luis Enrique. la normativa de Francia permitirá reemplazar a Kvaratskhelia antes de enero.

Khvicha Kvaratskhelia será baja en lo que resta de temporada en el PSG. Solamente un milagro podría evitar que el georgiano se pierda lo que resta de una campaña que se rompió en su presente con la grave lesión de ligamentos que sufrió ante el Barcelona. El PSG podría hacer uso de una normativa con pocos similares en Europa para comprar su reemplazo antes de enero.

Hablamos del Comodín Joker. Es la norma que permitirá al PSG fichar a un reemplazo de Kvaratskhelia antes de enero. En esta, los clubes de Francia cuentan con la posibilidad de fichar a un jugador fuera del mercado de fichajes siempre y cuando hayan perdido a un miembro de su plantilla por varios meses. Eso sí, ojo que no todos los nombres valen.

El PSG podrá fichar a un reemplazo de Kvaratskhelia antes de enero siempre y cuando este se encuentre con ficha en la Federación Francesa. Solamente jugadores de la Ligue 1 o cedidos por los clubes de esta en el exterior podrían llegar mañana a las filas de Luis Enrique si es que el club activa el Comodín Joker. Esperar a enero es otra posibilidad.

Eliesse Ben Seghir (AS Mónaco), Evann Guessand (OGC Niza) y Dilane Bakwa (Estrasburgo) son algunas de las opciones que tendría el PSG para reemplazar a Kvaratskhelia mañana con el Comodín Joker. Igualmente, podrán ir a un mercado de agentes libres donde surgen nombres sin equipo ahora mismo como Jadon Sancho, Anthony Martial, Wilfried Zaha, Raheem Sterling o Adnan Januzaj. Todos estos no tienen equipo y también podrían entrar en la ecuación.

Se espera que Luis Enrique sume refuerzos tras la lesión de Kvaratskhelia: GETTY

El PSG y Luis Enrique decidirán pronto. Kvaratskhelia cayó lesionado ante el Barcelona y no se le espera en esta campaña. El MVP de la última edición de la UEFA Champions League se despide del 2026 a la espera de saber qué hace su club en el mercado de fichajes. En el Parque de los Príncipes mantienen la esperanza de mantenerse como el máximo candidato a ganar la tercera edición seguida de la Copa de Europa.

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Desgarrador mensaje de Kvaratskhelia tras su lesión

“No ha pasado mucho tiempo, pero no deja de darme vueltas en la cabeza: ¿por qué precisamente yo? Nunca he escatimado esfuerzos. Probablemente, para este partido me había preparado mejor que nunca. Creía estar preparado para todo, pero para esto no… Sé que tengo que volver más fuerte por mi gente, que siempre está a mi lado… No os fallaré. Prometo no desaprovechar ni un segundo… Gracias a todos por vuestro apoyo. Nos veremos pronto”, empezaba el georgiano en sus redes sociales.

Aseguró que trabajará por regresar a su mejor versión: “Puede que eso fuera cierto, pero yo, antes de cada partido, le pedía a Dios poder abandonar el campo sano y salvo. Pero fue en vano… Siento que Dios me ha elegido a mí y, si con ello he protegido a los demás futbolistas que estaban en el campo, estoy dispuesto a pasar estos meses entre trabajo, dolor y lágrimas”.

Datos claves

PSG analiza activar la norma del Comodín Joker por Khvicha Kvaratskhelia .

analiza activar la norma del Comodín Joker por . Khvicha Kvaratskhelia sufrió una grave lesión de ligamentos ante el FC Barcelona .

sufrió una grave lesión de ligamentos ante el . Luis Enrique podría incorporar un reemplazo para Khvicha Kvaratskhelia desde la Ligue 1.