El MVP de la última Champions cae lesionado del ligamentos cruzado. Es la peor de la noticias para el PSG tras ganarle a Barcelona.

Khvicha Kvaratskhelia tiene muy difícil volver a jugar en lo que queda de temporada. El futbolista del Paris Saint-Germain salió lesionado anoche del encuentro frente al Barcelona y se han confirmado los peores pronósticos alrededor de sus dolencias. El último MVP de la UEFA Champions League se ha roto el ligamento cruzado de su rodilla en un hecho dramático para la plantilla de Luis Enrique.

Todo ocurrió en el minuto 59 del partido. Kvaratskhelia cayó al suelo tras un roce contra sus rivales y tenía que salir siendo asistido por los propios médicos del equipo. El jugador del Paris Saint-Germain ni siquiera podía pisar el terreno de juego cuando se dio el cambio. El vigente bicampeón de Europa confirma que tiene el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha completamente roto. El parte médico también reúne a otras figuras del equipo.

“Tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido de ayer contra el FC Barcelona, Khvicha Kvaratskhelia será operado en los próximos días. Tras sufrir una lesión en el muslo izquierdo, Ousmane Dembélé permanecerá bajo tratamiento durante las próximas semanas. Tras sufrir una lesión en el muslo derecho, Marquinhos permanecerá bajo tratamiento durante las próximas semanas”, palabras de la página web del Paris Saint-Germain alrededor de lo ocurrido anoche en el Parque de los Príncipes.

Durante la última campaña Luis Enrique cambió para siempre el impacto de Kvaratskhelia en el Paris Saint-Germain. No solamente se convirtió en el mejor jugador de la última UEFA Champions League, sino que a lo largo de los 48 partidos de la temporada anotó 19 goles y repartió 10 asistencias. Podría regresar para finales de mayo si es que su proceso de recuperación se da de la mejor manera posible. En el club ya estudian posibilidades pensando en el mercado de invierno.

Kvaratskhelia podría regresar a finales de campaña: GETTY

Kvaratskhelia mantiene la maldición del MVP de la Champions. A lo largo de los últimos años diferentes jugadores de la talla de Dani Carvajal, Virgil van Dijk o Rodri ya han sufrido lesiones de ligamento cruzado tras consagrarse como los mejores jugadores de la Copa de Europa. El Paris Saint-Germain pierde una pieza vital para intentar conseguir el tricampeonato que únicamente ha podido lograr el Real Madrid a lo largo de la reformulación del torneo.

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