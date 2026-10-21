Dónde ver EN VIVO Bayern vs. Arsenal por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Bayern y Arsenal se enfrentan este miércoles 21 de octubre, en el Allianz Arena, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Bayern recibe a Arsenal este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Allianz Arena. El Allianz Arena recibe un cruce entre dos históricos de Europa que llegan con ánimo después de ganar en su última salida.

Todavía es temprano en la nueva fase de grupos, pero cada punto empieza a pesar para meterse entre los mejores del certamen.

La actualidad de ambos equipos

El Bayern viene de golear 6-1 a Leipzig y llegó a ese resultado después de dos empates seguidos, uno como visitante ante Viking y otro ante Augsburg. En la Champions acumula apenas 4 puntos en dos presentaciones y marcha 12° entre los 36 equipos de la fase de liga, así que necesita sumar de forma más regular si quiere meterse en zona de clasificación directa.

El Arsenal, en cambio, no pierde hace rato: ganó sus últimos tres partidos, el más reciente por la mínima ante Forest. Con 6 puntos en dos juegos de Champions, está 8° y llega con la confianza de un equipo que encuentra la victoria incluso sin necesidad de golear.

El historial entre Bayern y Arsenal

El historial entre ambos tiene 17 duelos, con ventaja para el Bayern, que ganó 8 contra 6 del Arsenal y 4 empates, con una diferencia de gol amplia a su favor (33 contra 21). Sin embargo, el antecedente más reciente quedó para los ingleses, que se impusieron 3-1 el año pasado y cortaron una racha que venía siendo favorable a los alemanes en los cruces directos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/11/2025 Arsenal vs. Bayern 3-1 UEFA Champions League 17/04/2024 Bayern vs. Arsenal 1-0 UEFA Champions League 09/04/2024 Arsenal vs. Bayern 2-2 UEFA Champions League 18/07/2019 Arsenal vs. Bayern 2-1 International Champions Cup 19/07/2017 Bayern vs. Arsenal 1-1 International Champions Cup 07/03/2017 Arsenal vs. Bayern 1-5 UEFA Champions League 15/02/2017 Bayern vs. Arsenal 5-1 UEFA Champions League 04/11/2015 Bayern vs. Arsenal 5-1 UEFA Champions League 20/10/2015 Arsenal vs. Bayern 2-0 UEFA Champions League 11/03/2014 Bayern vs. Arsenal 1-1 UEFA Champions League

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Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Lille vs. Galatasaray Miércoles 21 de octubre 10:45 13:45 18:45 Como 1907 vs. Manchester United Miércoles 21 de octubre 10:45 13:45 18:45 Betis vs. Feyenoord Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Sporting vs. LASK Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Real Madrid vs. RB Leipzig Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Inter vs. Shakhtar Donetsk Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Brujas vs. Lens Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Aston Villa vs. Viking Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis