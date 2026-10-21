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Dónde ver EN VIVO Bayern vs. Arsenal por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Bayern y Arsenal se enfrentan este miércoles 21 de octubre, en el Allianz Arena, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Bayern vs. Arsenal, Champions League
Bayern vs. Arsenal, Champions League

Bayern recibe a Arsenal este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Allianz Arena. El Allianz Arena recibe un cruce entre dos históricos de Europa que llegan con ánimo después de ganar en su última salida.

Todavía es temprano en la nueva fase de grupos, pero cada punto empieza a pesar para meterse entre los mejores del certamen.

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La actualidad de ambos equipos

El Bayern viene de golear 6-1 a Leipzig y llegó a ese resultado después de dos empates seguidos, uno como visitante ante Viking y otro ante Augsburg. En la Champions acumula apenas 4 puntos en dos presentaciones y marcha 12° entre los 36 equipos de la fase de liga, así que necesita sumar de forma más regular si quiere meterse en zona de clasificación directa.

El Arsenal, en cambio, no pierde hace rato: ganó sus últimos tres partidos, el más reciente por la mínima ante Forest. Con 6 puntos en dos juegos de Champions, está 8° y llega con la confianza de un equipo que encuentra la victoria incluso sin necesidad de golear.

El historial entre Bayern y Arsenal

El historial entre ambos tiene 17 duelos, con ventaja para el Bayern, que ganó 8 contra 6 del Arsenal y 4 empates, con una diferencia de gol amplia a su favor (33 contra 21). Sin embargo, el antecedente más reciente quedó para los ingleses, que se impusieron 3-1 el año pasado y cortaron una racha que venía siendo favorable a los alemanes en los cruces directos.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/11/2025Arsenal vs. Bayern3-1UEFA Champions League
17/04/2024Bayern vs. Arsenal1-0UEFA Champions League
09/04/2024Arsenal vs. Bayern2-2UEFA Champions League
18/07/2019Arsenal vs. Bayern2-1International Champions Cup
19/07/2017Bayern vs. Arsenal1-1International Champions Cup
07/03/2017Arsenal vs. Bayern1-5UEFA Champions League
15/02/2017Bayern vs. Arsenal5-1UEFA Champions League
04/11/2015Bayern vs. Arsenal5-1UEFA Champions League
20/10/2015Arsenal vs. Bayern2-0UEFA Champions League
11/03/2014Bayern vs. Arsenal1-1UEFA Champions League

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Lille vs. GalatasarayMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Como 1907 vs. Manchester UnitedMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Betis vs. FeyenoordMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Sporting vs. LASKMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Real Madrid vs. RB LeipzigMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Inter vs. Shakhtar DonetskMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Brujas vs. LensMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Aston Villa vs. VikingMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Bayern y Arsenal se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Max Mexico.
  • Bayern suma 4 puntos en el torneo.
  • Arsenal suma 6 puntos tras vencer a Forest, Lille y Leeds.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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