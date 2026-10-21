Dónde ver EN VIVO Bayern vs. Arsenal por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Bayern recibe a Arsenal este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Allianz Arena. El Allianz Arena recibe un cruce entre dos históricos de Europa que llegan con ánimo después de ganar en su última salida.
Todavía es temprano en la nueva fase de grupos, pero cada punto empieza a pesar para meterse entre los mejores del certamen.
La actualidad de ambos equipos
El Bayern viene de golear 6-1 a Leipzig y llegó a ese resultado después de dos empates seguidos, uno como visitante ante Viking y otro ante Augsburg. En la Champions acumula apenas 4 puntos en dos presentaciones y marcha 12° entre los 36 equipos de la fase de liga, así que necesita sumar de forma más regular si quiere meterse en zona de clasificación directa.
El Arsenal, en cambio, no pierde hace rato: ganó sus últimos tres partidos, el más reciente por la mínima ante Forest. Con 6 puntos en dos juegos de Champions, está 8° y llega con la confianza de un equipo que encuentra la victoria incluso sin necesidad de golear.
El historial entre Bayern y Arsenal
El historial entre ambos tiene 17 duelos, con ventaja para el Bayern, que ganó 8 contra 6 del Arsenal y 4 empates, con una diferencia de gol amplia a su favor (33 contra 21). Sin embargo, el antecedente más reciente quedó para los ingleses, que se impusieron 3-1 el año pasado y cortaron una racha que venía siendo favorable a los alemanes en los cruces directos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/11/2025
|Arsenal vs. Bayern
|3-1
|UEFA Champions League
|17/04/2024
|Bayern vs. Arsenal
|1-0
|UEFA Champions League
|09/04/2024
|Arsenal vs. Bayern
|2-2
|UEFA Champions League
|18/07/2019
|Arsenal vs. Bayern
|2-1
|International Champions Cup
|19/07/2017
|Bayern vs. Arsenal
|1-1
|International Champions Cup
|07/03/2017
|Arsenal vs. Bayern
|1-5
|UEFA Champions League
|15/02/2017
|Bayern vs. Arsenal
|5-1
|UEFA Champions League
|04/11/2015
|Bayern vs. Arsenal
|5-1
|UEFA Champions League
|20/10/2015
|Arsenal vs. Bayern
|2-0
|UEFA Champions League
|11/03/2014
|Bayern vs. Arsenal
|1-1
|UEFA Champions League
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Argentina: Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Lille vs. Galatasaray
|Miércoles 21 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Como 1907 vs. Manchester United
|Miércoles 21 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Betis vs. Feyenoord
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Sporting vs. LASK
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Real Madrid vs. RB Leipzig
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Inter vs. Shakhtar Donetsk
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Brujas vs. Lens
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Aston Villa vs. Viking
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Bayern y Arsenal se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Max Mexico.
- Bayern suma 4 puntos en el torneo.
- Arsenal suma 6 puntos tras vencer a Forest, Lille y Leeds.