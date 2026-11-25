Lille y Bayern se enfrentan este miércoles 25 de noviembre en el Estadio Stade Pierre Mauroy por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Lille recibe a Bayern este miércoles 25 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Estadio Stade Pierre Mauroy. Lille viene de empatar 0-0 con Bodo Glimt y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Bayern viene de ganarle 2-0 a Atlético de Madrid y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Lille y Bayern

Lille (4-2-3-1): Berke Özer, Maxima Adeagan Goffi, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro, Calvin Verdonk, Benjamin André, Ngalayel Mukau, Nabil Bentaleb, Ethan Mbappé, Ayase Ueda, Hákon Arnar Haraldsson. DT: Davide Ancelotti.

Bayern (4-2-3-1): Jonas Urbig, Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Hiroki Ito, Joshua Kimmich, Tom Bischof, Aleksandar Pavlović, Konrad Laimer, Lennart Karl, Nathaniel Brown. DT: Vincent Kompany.

Bajas y ausentes de Lille y Bayern

Lille:

Tanguy Nianzou Kouassi (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Hamza Igamane (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Tiago Santos (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de junio de 2027)

Bayern:

Michael Olise (lesión en el pie; vuelve en una semana)

Harry Kane (lesión de tobillo; vuelve a fines de enero de 2027)

Alphonso Davies (desgarro; vuelve en unas semanas)

Manuel Neuer (lesión en el pie; vuelve a principios de enero de 2027)

Ismael Saibari (lesión de tobillo; vuelve a principios de febrero de 2027)

Serge Gnabry (lesión isquiotibial; vuelve a principios de enero de 2027)

La previa de Lille y Bayern: todo lo que hay que saber

Día: miércoles 25 de noviembre

miércoles 25 de noviembre Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España

14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España Estadio: Estadio Stade Pierre Mauroy

Estadio Stade Pierre Mauroy Historial: 2 cruces — Lille ganó 0, Bayern ganó 2 y empataron 0

2 cruces — Lille ganó 0, Bayern ganó 2 y empataron 0 Último antecedente: 07/11/2012: Bayern 6-1 Lille

07/11/2012: Bayern 6-1 Lille Próximo partido de Lille: vs. Stuttgart, miércoles 9 de diciembre

vs. Stuttgart, miércoles 9 de diciembre Próximo partido de Bayern: vs. Slavia Praga, martes 8 de diciembre