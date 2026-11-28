Hamburgo y Bayern se enfrentan este sábado 28 de noviembre en el Volksparkstadion por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Hamburgo recibe a Bayern este sábado 28 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Bundesliga, se disputará en el Volksparkstadion. Hamburgo viene de caer 0-4 ante Werder Bremen y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Bayern viene de empatar 1-1 con Colonia y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Hamburgo y Bayern

Hamburgo (3-5-2): Daniel Fernandes, Nicolas Capaldo, Mario Vuskovic, Warmed Omari, Zakaria El Ouahdi, Martin Adeline, Albert Gronbaek, Kofi Amoako, David Moller Wolfe, Patson Daka, Alexander Rossing Lelesiit. DT: Merlin Polzin.

Bayern (4-2-3-1): Jonas Urbig, Konrad Laimer, Kim Min-jae, Jonathan Tah, Josip Stanisic, Joshua Kimmich, Tom Bischof, Aleksandar Pavlovic, Tim Binder, Lennart Karl, Nathaniel Brown. DT: Vincent Kompany.

Bajas y ausentes de Hamburgo y Bayern

Hamburgo:

Sin bajas por lesión o suspensión.

Bayern:

Alphonso Davies (desgarro)

Serge Gnabry (lesión isquiotibial)

Michael Olise (lesión en el pie; vuelve en 1-2 semanas)

Harry Kane (lesión de tobillo; vuelve a fines de enero de 2027)

Manuel Neuer (lesión en el pie; vuelve a principios de enero de 2027)

Ismael Saibari (lesión de tobillo; vuelve a principios de febrero de 2027)

La previa de Hamburgo y Bayern: todo lo que hay que saber

Día: sábado 28 de noviembre

sábado 28 de noviembre Hora: 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España

08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España Estadio: Volksparkstadion

Volksparkstadion Próximo partido de Hamburgo: vs. Union Berlin, sábado 5 de diciembre

vs. Union Berlin, sábado 5 de diciembre Próximo partido de Bayern: vs. Paderborn, viernes 4 de diciembre