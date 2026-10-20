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Dónde ver EN VIVO Sabah FK vs. Dortmund por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Sabah FK y Dortmund se enfrentan este martes 20 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Sabah FK vs. Dortmund, Champions League
Sabah FK vs. Dortmund, Champions League

Sabah FK recibe a Dortmund este martes 20 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Dortmund llega como el nombre grande de la llave, pero el envión lo tiene Sabah FK, que no pierde hace tres presentaciones y quiere meter otro golpe en la fase de liga.

Son solo tres fechas, pero en el formato actual de la Champions cada punto pesa para no quedar afuera de los puestos de clasificación directa o del repechaje.

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La actualidad de ambos equipos

Sabah FK viene de una goleada 4-0 como visitante ante Qəbələ, después de ganarle 2-0 de local a Slavia y de empatar sin goles frente a Neftçi. Con esos resultados llegó a los 3 puntos y está 22° entre 36 equipos, una posición que lo mete en pelea pero lejos todavía de los lugares de privilegio.

Dortmund, en cambio, no gana desde hace tres partidos: empató 0-0 como visitante ante Union Berlin, cayó 0-1 ante Bodø/Glimt también afuera de casa y rescató un 2-2 de local frente a Bremen. Son los mismos 3 puntos que su rival de esta fecha y la misma necesidad de reaccionar antes de que la tabla empiece a complicarse.

Horario del partido

  • México (CDMX): 10:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:45 hs
  • Argentina: 13:45 hs
  • Colombia: 11:45 hs
  • Perú: 11:45 hs
  • Chile: 13:45 hs
  • España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Fenerbahce vs. Slavia PragaMartes 20 de octubre10:4513:4518:45
Stuttgart vs. Atlético de MadridMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Napoli vs. Bodo GlimtMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
PSG vs. BarcelonaMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Man City vs. AEK AthensMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Liverpool vs. VillarrealMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Porto vs. PSVMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Roma vs. Slovan BratislavaMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Lille vs. GalatasarayMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Como 1907 vs. Manchester UnitedMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Betis vs. FeyenoordMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Sporting vs. LASKMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Real Madrid vs. RB LeipzigMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Inter vs. Shakhtar DonetskMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Bayern vs. ArsenalMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Brujas vs. LensMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Aston Villa vs. VikingMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Sabah FK y Dortmund se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
  • Sabah FK suma 3 puntos en el torneo.
  • Dortmund suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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