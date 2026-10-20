Dónde ver EN VIVO Sabah FK vs. Dortmund por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Sabah FK recibe a Dortmund este martes 20 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Dortmund llega como el nombre grande de la llave, pero el envión lo tiene Sabah FK, que no pierde hace tres presentaciones y quiere meter otro golpe en la fase de liga.
Son solo tres fechas, pero en el formato actual de la Champions cada punto pesa para no quedar afuera de los puestos de clasificación directa o del repechaje.
La actualidad de ambos equipos
Sabah FK viene de una goleada 4-0 como visitante ante Qəbələ, después de ganarle 2-0 de local a Slavia y de empatar sin goles frente a Neftçi. Con esos resultados llegó a los 3 puntos y está 22° entre 36 equipos, una posición que lo mete en pelea pero lejos todavía de los lugares de privilegio.
Dortmund, en cambio, no gana desde hace tres partidos: empató 0-0 como visitante ante Union Berlin, cayó 0-1 ante Bodø/Glimt también afuera de casa y rescató un 2-2 de local frente a Bremen. Son los mismos 3 puntos que su rival de esta fecha y la misma necesidad de reaccionar antes de que la tabla empiece a complicarse.
Horario del partido
- México (CDMX): 10:45 hs
- Estados Unidos (ET): 12:45 hs
- Estados Unidos (PT): 09:45 hs
- Argentina: 13:45 hs
- Colombia: 11:45 hs
- Perú: 11:45 hs
- Chile: 13:45 hs
- España: 18:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, CBS Sports Golazo
- Argentina: Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Fenerbahce vs. Slavia Praga
|Martes 20 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Stuttgart vs. Atlético de Madrid
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Napoli vs. Bodo Glimt
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|PSG vs. Barcelona
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Man City vs. AEK Athens
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Liverpool vs. Villarreal
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Porto vs. PSV
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Roma vs. Slovan Bratislava
|Martes 20 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Lille vs. Galatasaray
|Miércoles 21 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Como 1907 vs. Manchester United
|Miércoles 21 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Betis vs. Feyenoord
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Sporting vs. LASK
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Real Madrid vs. RB Leipzig
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Inter vs. Shakhtar Donetsk
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bayern vs. Arsenal
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Brujas vs. Lens
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Aston Villa vs. Viking
|Miércoles 21 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Sabah FK y Dortmund se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Sabah FK suma 3 puntos en el torneo.
- Dortmund suma 3 puntos en el torneo.