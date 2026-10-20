Dónde ver EN VIVO Sabah FK vs. Dortmund por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Sabah FK y Dortmund se enfrentan este martes 20 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Sabah FK recibe a Dortmund este martes 20 de octubre desde las 10:45 de México, 13:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Dortmund llega como el nombre grande de la llave, pero el envión lo tiene Sabah FK, que no pierde hace tres presentaciones y quiere meter otro golpe en la fase de liga.

Son solo tres fechas, pero en el formato actual de la Champions cada punto pesa para no quedar afuera de los puestos de clasificación directa o del repechaje.

La actualidad de ambos equipos

Sabah FK viene de una goleada 4-0 como visitante ante Qəbələ, después de ganarle 2-0 de local a Slavia y de empatar sin goles frente a Neftçi. Con esos resultados llegó a los 3 puntos y está 22° entre 36 equipos, una posición que lo mete en pelea pero lejos todavía de los lugares de privilegio.

Dortmund, en cambio, no gana desde hace tres partidos: empató 0-0 como visitante ante Union Berlin, cayó 0-1 ante Bodø/Glimt también afuera de casa y rescató un 2-2 de local frente a Bremen. Son los mismos 3 puntos que su rival de esta fecha y la misma necesidad de reaccionar antes de que la tabla empiece a complicarse.

Horario del partido

México (CDMX): 10:45 hs

10:45 hs Estados Unidos (ET): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (PT): 09:45 hs

09:45 hs Argentina: 13:45 hs

13:45 hs Colombia: 11:45 hs

11:45 hs Perú: 11:45 hs

11:45 hs Chile: 13:45 hs

13:45 hs España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Fenerbahce vs. Slavia Praga Martes 20 de octubre 10:45 13:45 18:45 Stuttgart vs. Atlético de Madrid Martes 20 de octubre 13:00 16:00 21:00 Napoli vs. Bodo Glimt Martes 20 de octubre 13:00 16:00 21:00 PSG vs. Barcelona Martes 20 de octubre 13:00 16:00 21:00 Man City vs. AEK Athens Martes 20 de octubre 13:00 16:00 21:00 Liverpool vs. Villarreal Martes 20 de octubre 13:00 16:00 21:00 Porto vs. PSV Martes 20 de octubre 13:00 16:00 21:00 Roma vs. Slovan Bratislava Martes 20 de octubre 13:00 16:00 21:00 Lille vs. Galatasaray Miércoles 21 de octubre 10:45 13:45 18:45 Como 1907 vs. Manchester United Miércoles 21 de octubre 10:45 13:45 18:45 Betis vs. Feyenoord Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Sporting vs. LASK Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Real Madrid vs. RB Leipzig Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Inter vs. Shakhtar Donetsk Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bayern vs. Arsenal Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Brujas vs. Lens Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00 Aston Villa vs. Viking Miércoles 21 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Sabah FK y Dortmund se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.

se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League. El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico .

y . Sabah FK suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Dortmund suma 3 puntos en el torneo.