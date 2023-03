Sin lugar a dudas el celular de César Vaccia explota en la semana previa al duelo de Universidad de Chile ante Colo Colo en el estadio Monumental. Tiene lógica, porque fue el último entrenador que pudo ganar en ese díficil reducto para la U.

No quisimos ser menos y llamamos al estratega, el que de inmediato se muestra no sólo optimista por lo que pasará en Macul, si no que reconoce que le gusta el once que adelantó Bolavip.

"Estoy de acuerdo y me gusta el 11. Debo entender que Mauricio Pellegrino evaluó bien el tema de Ojeda y estoy seguro que está bien y que no tenga problemas y por eso lo ratifica", indica.

Agregando que "en el caso de Guerra, puede ser que las semanas afuera de Palacios le pasan la cuenta y prefiere que siga el Nico y en el segundo tiempo seguramente si hay problemas entrará el Chorri".

César Vaccia de acuerdo con el 11 de Mauricio Pellegrino (Archivo)

César Vaccia: "Si la U le gana a Colo Colo, puede pensar en ser campeón"

El técnico bicampeón con los azules, también respondió una interrogante, ¿qué prefiere, ¿ganarle a Colo Colo o salir campeón, ante lo cual, elige no renunciar a ninguna de las dos.

"Yo iría paso a paso, creo que ganando en el Monumental, la U puede pensar que está para salir campeón, primero ganemos en Macul y ganando van a pensar en que son capaces de cualquier cosa", afirmó.

Vaccia es de la idea de que "la U debe creer en sus posibilidades y el técnico con la experiencia que tiene, ya mandó un mensaje potente con ese tema. Romper con la racha es meterse en la historia y eso es una tremenda motivación".