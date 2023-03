Queda poco para el Superclásico donde las dudas en las formaciones de Colo Colo y Universidad de Chile son mínimas, las cartas están echadas y sólo falta que la pelota comience a rodar en el estadio Monumental.

En la previa, la pregunta recurrente es ¿qué debe hacer la U para ganar en Pedrero después de 22 años? Y uno que se atreve a dar una respuesta es Cristián John Peñailillo, periodista de Radio La Clave.

"La U tiene que tratar básicamente que la presión que ejercerá Colo Colo en la mitad de la cancha con Gil, Pavez, los pases filtrados de Pizarro, tratar de neutralizar eso, tiene que tener claro que hay que correr y pelear cada pelota como si fuera la última", asegura.

Y en esa línea afirma que "Darío Osorio no puede jugar como viejo crack, el partido del domingo se gana con estrategia, sin meterse con el árbitro, sin errores defensivos, sin errores torpes en la salida, hacer un partido perfecto".

Cristián Peñailillo da las claves para que la U gane en el Monumental (Archivo)

El inseperable amigo de Eduardo Bonvallet es de la idea de que "si hay que ser picapiedra, debe hacerlo, buscar arriba, a Pellegrino no le interesa tener el balón, debe buscar arriba, y si juega Palacios, no es mejor que Guerra, pero tiene más oficio y a la U no la veo con tiki tiki, no, la veo más directa y debe hacerlo así, buscando el arco de Cortés".