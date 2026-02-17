La UEFA Champions League entra en su fase de máxima tensión y cada detalle puede marcar la diferencia. Los playoffs comienzan a definir quiénes seguirán en carrera rumbo a “La Orejona” y quiénes quedarán en el camino antes de lo esperado.

En ese contexto, Benfica y Real Madrid disputarán el partido de ida de los Playoffs, un cruce que ya tiene historia reciente en esta misma edición del torneo.

Y es que fue justamente una derrota del elenco que dirige Álvaro Arbeloa ante el equipo de José Mourinho en la última jornada de la fase inicial la que dejó al Madrid fuera de los ocho primeros de la tabla general, privándolo del pase directo a los octavos de final y obligándolo a disputar esta instancia previa.

El arquero Anatoliy Trubin fue la figura del encuentro al convertir un gol en el último minuto ante el Real Madrid | FOTO: Getty Images

A raíz de esta situación, el trascendental compromiso promete intensidad desde el primer minuto, con sabor a revancha para los Merengues y confianza para las Águilas.

¿A qué hora juegan Benfica vs. Real Madrid?

Benfica recibirá al Real Madrid en el partido de ida de los Playoffs de la Champions League 2026, el cual se disputará este martes 17 de febrero en el Estádio da Luz, en Lisboa.

Horario en Chile: 15:00 horas

¿Dónde ver en TV y streaming a Benfica vs. Real Madrid?

El compromiso entre el Benfica y Real Madrid será transmitido por ESPN en televisión por cable.

En streaming, el duelo estará disponible a través de Disney+ Premium, plataforma que emite la Champions League en Latinoamérica.

Posible formación del Real Madrid vs. Benfica

La probable alineación del cuadro español sería con: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Arda Güler; Kylian Mbappé y Vinícius.