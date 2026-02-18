se prepara para su debut en la Primera B 2026, que será este lunes 23 de febrero a las 18:00 horas ante Deportes Temuco en el estadio Zorros del Desierto.

Sin embargo, la previa del inicio de la división de plata del fútbol chileno se ha visto marcada por la polémica en torno a Cristian Insaurralde, delantero que no se presentó a entrenar durante varios días, generando ru mores sobre su posible salida del club naranja sin cobrar una indemnización por los años de vínculo que mantenía con la institución.

Frente a la controversi a, el argentino nacido en Resistencia salió a desmentir los rumores, asegurando que su intención siempre fue mantenerse comprometido con Cobreloa y que nunca buscó generar conflictos.

La postura de Cristian Muga sobre el caso Cristián Insaurralde

En medio de este escenario, los periodistas consultaron a Cristian Muga, una de las figuras del plantel, sobre la situación.

El mediocampista prefirió mantener distancia y no entrar en especulaciones: “Sinceramente prefiero no hablar del tema porque no estoy del conocimiento de toda la situación, así que prefiero no emitir opinión“, expresó al programa “En La Línea”,

¿Estará Cristian Insaurralde en el estreno de Cobreloa en la Primera B 2026? | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

Con esta postura, el ex Santiago Morning evitó generar más controversia, manteniendo la calma dentro del plantel mientras los jugadores se enfocan en su tan esperado debut en la Primera B.

En síntesis…