Cobreloa está a pocos días de comenzar la temporada 2026 en la Primera B donde enfrentará a Deportes Temuco en el Zorros del Desierto de Calama y la tranquilidad que tenía el plantel se vio empañada por la situación que afecta al delantero Cristián Insaurralde.

El goleador no se presentó a entrenar unos días y con ello surgieron versiones que indicaban que quería partir sin antes cobrar una indemnización por los años de vínculo que tiene con la escuadra naranja.

Y aunque Insaurralde utilizó sus redes sociales para hacer sus descargos, por fin hubo una voz oficial, la del entrenador César Bravo, el que conversó con el medio En La Línea comentando que “lo de Gay él tiene contrato, él de momento está con nosotros, el entrenó (ayer) y luego se sintió mal por eso no estuvo más”.

El estratega de Cobreloa igualmente anticipó que “yo tendré una conversación con él y después daré mi opinión y que acontecerá con esta situación que preocupa a todos”.

Bravo reiteró que “él (Insaurralde) tiene contrato y es un jugador del club, con experiencia y que necesitamos al 100%”.

César Bravo va a tomar una decisión con Cristián Insaurralde.

Habrá resolución final con el caso Cristián Insaurralde

El DT César Bravo no rehuye que es un tema complicado y que intentará que el jugador se quede, pero, advirtió que habrán reuniones previas.

“Es una situación incómoda porque hay pocos jugadores grandes y donde tú tienes que fortalecer, voy a tener una conversación con él y después dentro de todas las especulaciones que se dicen para bien o para mal, es mejor que nosotros demos un comunicado para dar a conocer la realidad de la situación”, cerró.