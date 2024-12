En las últimas semanas, en Cobreloa se ha vivido una verdadera reestructuración desde lo dirigencial y en lo deportivo, todo luego del lamentable descenso a la Primera B.

Los loínos han tenido que lidiar con una masiva fuga de jugadores de su plantel, lo que ha generado incertidumbre entre el hincha del club de Calama sobre lo que acontecerá en la próxima temporada de la división de plata del fútbol chileno.

Sin embargo, el conjunto de Calama puede festejar la postura de Universidad de Chile sobre Bastián Tapia: no está en los planes azules para la siguiente temporada.

Ahora, hay que ver si el defensor toma la decisión de continuar en la institución del norte de nuestro país.

Mauricio Pozo y la situación de Bastián Tapia en Cobreloa

¿Qué dijo sobre esto el director deportivo del Zorro del Desierto? Mauricio Pozo dialogó con el programa MR Deportes de Radio María Reina de Calama y ahí explicó la situación del zaguero central de 22 años.

“Conversé en la mañana de este miércoles con él porque en su momento me dijo que quería mantenerse jugando en Primera División. Le expliqué mi proyecto, le expliqué el proyecto club y me va a quedar de responder”, aseveró el ex comentarista de DSports.

Tapia está a la espera de tomar una decisión sobre su futuro | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“Primero va a privilegiar las cosas de Primera División, pero él ya sabe que contamos con él. Él quedó muy abierto, es un jugador fundamental y ojala que siga con nosotros”, sentenció Pozo.

Los número de Bastián Tapia en su paso por Cobreloa

En este 2024, el ex Universidad de Chile disputó un total de 34 partidos (contando Campeonato Nacional y Copa Chile) y aportó con dos anotaciones.