Cobreloa finaliza su preparación para el estreno en la Liga de Ascenso 2026 con una consigna clara: transformar el estadio Zorros del Desierto en un recinto inexpugnable.

El plantel naranja, que recibirá este lunes a Deportes Temuco, mostró total confianza en el trabajo realizado durante una pretemporada que calificaron como exitosa.

Fue el medio En La Línea el que pudo convesar con los jugadores del Zorro, los que derrochan confianza en que ganarán el partido ante el Pije.

Para Cristian Muga, la clave del éxito no reside en el análisis del rival, sino en la fortaleza interna del grupo. El volante enfatizó que el enfoque principal es “hacerse fuertes de local” y confirmó que el equipo llega en óptimas condiciones físicas tras completar las cargas de trabajo estivales.

Por su parte, el refuerzo Tomás Aránguiz envió un mensaje directo a la hinchada de Calama. El mediocampista aseguró que el grupo ya se encuentra afiatado y que el objetivo institucional es único: ascender y salir campeón. “En casa vamos a dejar los tres puntos”, sentenció.

En la delantera, el argentino Gustavo Gotti resaltó la competencia interna y el buen momento de sus compañeros de ataque.

Gotti elogió la integración de , quien se sumó al plantel aportando cuotas goleadoras de inmediato. Control mental: El ariete reconoció que existe ansiedad por el debut, pero que el foco está puesto en iniciar el torneo “con el pie derecho”.

Finalmente, el arco loíno estaría custodiado por un hombre de la casa. Diego Tapia, confeso hincha del club y refuerzo para esta campaña, describió su sentir previo al duelo: “Más que nerviosismo, son ganas”. El guardameta advirtió que Temuco es un rival “duro e intenso”, pero aseguró que el plan de juego está diseñado para asegurar la primera victoria del año.