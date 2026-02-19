El multicampeón con Cobreloa, Camilo Pino, conversó con BOLAVIP lanzando una crítica feroz hacia la gestión contractual y deportiva del club.

En sus declaraciones, el exjugador apuntó directamente a la “herencia” de la administración anterior y puso en duda la permanencia de Cristián “Gary” Insaurralde en el plantel 2026.

El ex volante fue tajante al señalar que la situación actual de Insaurralde es responsabilidad compartida. Según el histórico loíno, se le otorgó un vínculo extenso a un jugador de avanzada edad, justificando que dicha decisión se tomó solo para “quedar bien con la gente” tras su gol en el ascenso.

“Un contrato muy largo teniendo cierta edad… eso no es culpa de Gary, es culpa de los dirigentes”, sentenció Pino, quien cuestionó la planificación deportiva a largo plazo con jugadores veteranos.

Camilo Pino molesto con Cristián Insaurralde

Cuestionamientos al cuerpo técnico y la disciplina

El referente loíno también dirigió sus dardos hacia el entrenador, acusándolo de no imponer su autoridad para resolver la situación del delantero de manera inmediata. Pino calificó como poco creíbles las explicaciones sobre licencias médicas, exigiendo claridad por parte de la institución.

Falta de determinación: Pino criticó que el técnico no “cortara” el tema de raíz al inicio de la pretemporada.

Reveló que incluso los compañeros de equipo desconocen la realidad del atacante o prefieren no opinar.

Reveló que incluso los compañeros de equipo desconocen la realidad del atacante o prefieren no opinar. Salida necesaria: La leyenda recomendó buscarle un nuevo club al jugador, sugiriendo que Cobreloa debería negociar el pago de su salario para facilitar su partida.

“Ya partimos mal”

Para Camilo Pino, el ruido mediático y la falta de respuestas claras por parte del club están afectando el inicio de la campaña. Con la firme convicción de que el ciclo de Insaurralde debe terminar por el bien del grupo, Pino cerró su intervención lamentando que el club esté envuelto en polémicas administrativas justo cuando se necesita enfoque total para el ascenso.