Fuerte mensaje de Mario Salas en Cobreloa a horas definir la Primera B: “Un equipo ansioso…”

El entrenador de Cobreloa aseguró que la tensión podría ser protagonista en las últimas dos fechas del ascenso. Los loínos sueñan con arruinarle la fiesta a San Luis.

Cobreloa afronta una jornada clave en la lucha por el título de Primera B. El equipo dirigido por Mario Salas visitará a Rangers en Talca con la obligación de sumar tres puntos que le permitan estirar hasta la última fecha la definición del ascenso ante San Luis, elenco que podría coronarse campeón este fin de semana.

Los loínos podrían ver cómo los ‘Canarios’ logran el ascenso a Primera División, si es que enredan puntos ante los rojinegros y San Luis derrota a Deportes Recoleta. En ese escenario, la Fecha 29 se vivirá con una fuerte presión en ambos frentes.

Cobreloa sueña con dar pelea hasta la última fecha de la Primera B (Photosport).

Mario Salas llama a controlar la ansiedad en Cobreloa

En la previa del compromiso ante un complicado Rangers que lucha por la permanencia, el ‘Comandante’ apuntó a la importancia de mantener la concentración para afrontar el desafío en Talca: “Todos los partidos van a ser con la presión y la ansiedad al tope. Yo creo que nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para equilibrar ese tema de la ansiedad y la concentración. Un equipo demasiado ansioso, sin duda, no nos va a favorecer en nada”, señaló Salas.

Además, el exDT de Temuco destacó la experiencia de sus dirigidos para afrontar este tipo de escenarios y confía en que puedan responder ante la exigencia de la recta final. “Este es un grupo experimentado, es un grupo con jugadores que ya tienen este tipo de situaciones vividas, por lo tanto, han respondido bien por el momento (…) Es de esperar que tengamos un buen resultado”, agregó.

Pese a las dificultades que pueda presentar el encuentro, el estratega fue enfático: “De la forma que sea, vamos a salir a buscar el triunfo. Vamos por eso, hay situaciones que debemos manejar, la cancha es otra, el rival es otro, las necesidades son otras. Pero el único objetivo es ganar para pelear el título”, sentenció Mario Salas.

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La verdadera final entre Rangers y Cobreloa se disputará este sábado 24 de octubre a las 17:30 horas en el Estadio Iván Azócar Bernales de Talca. El partido será transmisión exclusiva de HBO Max.

Tabla de posiciones Primera B