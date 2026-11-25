Cobreloa logró su anhelado ascenso a la primera división y tras conseguir este objetivo, desde la directiva ‘Loina’ ya se enfocan en lo que es el 2027, en donde esperan tener un gran protagonismo en su vuelta a la división de honor.

Para comenzar a pensar en lo que es el próximo año, en Cobreloa deben definir primero sobre lo que es la continuidad del entrenador Mario Salas, la que buscan poder abrochar próximamente.

En las últimas horas, el mismo entrenador nacional conversó con el programa ‘F90’ de ESPN y dio a conocer una importante noticia, en la que señaló que su renovación con los ‘Loínos’ está muy encaminada.

“Estamos en conversaciones, yo creo que esta semana vamos a llegar a buen puerto”, comenzó indicando Salas.

Salas entrega una gran noticia en Cobreloa | Foto: Photosport

Agregando a esto, el ‘Comandante’ ya empezó a poner su mente en lo que es el 2027, en la que sabe que el club debe sumar incorporaciones que lleguen a potenciar la plantilla, ya que las exigencias cambian en la primera división.

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“Evidentemente, yo creo que el plantel tiene que reestructurarse, tiene que de alguna forma potenciarse en cuanto a los jugadores que quedan. De alguna forma, yo creo que es importante que la gente que venga, le dé un plus a este equipo. Le dé un plus en cuanto a la calidad que tienen y en cuanto a la jerarquía que tiene este plantel en este momento”, explicó.

Concluyendo, Salas dejó más que claro que pensando en el 2027, la composición del plantel debe estar bien balanceada, con una mitad de la actual plantilla y otra mitad con jugadores nuevos que le den un salto de nivel a Cobreloa.

“Yo como en todas las cosas, no verdad, cuando se termina un ciclo o un año, es necesario que haya una base que se mantenga y otra cantidad de jugadores que vengan a ser parte de esta aventura que es muy distinta a la de este año”, cerró