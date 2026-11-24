En Cobreloa toman una importante decisión sobre el futuro de Mario Salas para el 2027.

Cobreloa logró su anhelado retorno a la primera división tras coronarse como campeón de la Liga de Ascenso al vencer a San Luis de Quillota en una sufrida definición a penales por 5-4.

El conjunto que es comandado por Mario Salas ahora tendrá su foco puesto en lo que será su vuelta en la división de honor del fútbol chileno, en la que buscará mantenerse.

Por esto, desde la dirigencia de los ‘Loínos’ ya empiezan a pensar en el 2027 y toman decisiones para el próximo año, en donde deben decidir sobre la permanencia de su entrenador.

Tras el logro del ascenso, la directiva de Cobreloa tomó una importante decisión sobre Mario Salas, en la que buscarán la continuidad del estratega para su retorno a la primera división.

Cobreloa logró su vuelta a primera | Foto: Photosport

Así lo informó el periodista Pedro Marín en su cuenta de ‘X’, quien indicó que la directiva de Cobreloa ya trabaja en la permanencia del DT nacional, para luego conformar el plantel para el 2027.

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“Directiva de Cobreloa trabaja en la renovación del técnico Mario Salas y sus ayudantes para luego empezar a armar el plantel 2027. Según se pudo saber hay un avance importante en las negociaciones para que el comandante se quede en Calama”, informó.

De esta forma, en Cobreloa esperan tener prontamente buenas noticias para todos sus hinchas y poder oficializar la permanencia de Mario Salas en la banca del conjunto nortino para el 2027.

Directiva de Cobreloa trabaja en la renovación del técnico Mario Salas y sus ayudantes para luego empezar a armar el plantel 2027. Según se pudo saber hay un avance importante en las negociaciones para que el comandante se quede en Calama — PEDRO MARIN NAVARRO (@MARINNSTER) November 23, 2026