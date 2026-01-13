Cobreloa ya empieza a alistar lo que será su inicio de temporada 2026, en donde los dirigidos por César Bravo tienen como su gran objetivo el lograr su ansiado retorno a la primera división, objetivo que estuvieron muy cerca de conseguir en el 2025.

En los últimos días, una dura noticia es la que ha llegado a Calama y que trata sobre una de las grandes figuras de Cobreloa, quien podría partir tras un interés del extranjero y se trata del atacante, Gustavo Gotti.

En las últimas horas, el jugador argentino conversó con el medio En La Línea y se refirió a lo que es este interés desde su país natal, en la que confirmó que Racing de Córdoba lo llamó para poder contar con él para este 2026.

“Me llamaron de Racing de Córdoba. Salí y expliqué mi situación: estoy cómodo y tengo contrato por un año con el club. Se comunicaron directamente por Cobreloa, pero por lo que sé no hay nada formal”, partió señalando Gotti.

Gotti habla de su futuro | Foto: Photosport

Agregando a esto, el jugador indicó que está alejado de esta negociación y se prepara para lo que es esta nueva temporada con Cobreloa: “Yo estoy aquí, haciendo la pretemporada. Fue doloroso lo que pasó y la única manera de revertirlo es consiguiendo el objetivo”.

Siguiendo en esta línea, el goleador argentino dio tranquilidad para los hinchas de Cobreloa, en la que indica que está muy contento en el club y piensa en los objetivos con el equipo para este 2026.

“Estoy tranquilo con mi familia acá, eso es muy importante. Sumando a los muchachos y comunicándoles la idea que nos dejó tan cerca del objetivo para estar todos alineados”, remarca.

Finalmente, Gotti volvió a dejar claro que su mente hoy en día está en Cobreloa y le pasa la pelota por completo a la dirigencia para dilucidar de que será su futuro, en la que expresó que está muy conforme en el club.

“Como te digo, yo estoy acá. Depende del club si le interesa, yo les dije que estoy conforme acá. Veremos qué sucede”, cerró.

