El fallo de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, que le otorgó tres puntos a Cobreloa por el caso Esteban Paredes y Santiago Morning, fue un envión anímico y deportivo para el equipo de Calama.

Esta resolución los catapultó en la tabla, quedando terceros con 50 puntos, poniéndolos a tiro de cañón de los líderes, Deportes Copiapó y Universidad de Concepción (ambos con 52).

Con esta “ayuda” administrativa, la última fecha del torneo se volvió crucial para los “Zorros del Desierto”. Ya no solo buscan asegurar un cupo en la Liguilla, sino que ahora tienen la opción real de pelear por el subliderato.

Gustavo Gotti y la importancia de salir segundos en la Primera B

Es en este optimista escenario que el delantero del equipo, Gustavo Gotti, se refirió a las metas del plantel. Además, el atacante argentino explicó que el subliderato entrega ventajas deportivas invaluables para la Liguilla.

“Mientras más arriba se quede, mejor. Sería hermoso terminar en el segundo lugar porque anímicamente significaría algo bueno para nosotros y además terminas todos los partidos de local y te saltas una llave, vas derecho a semifinal”, remarcó Gotti en conversación con el programa Zona de Gigantes de Radio El Loa.

Gustavo Gotti y compañía van en búsqueda del triunfo ante Curicó Unido | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

“Yo en lo personal lo más arriba terminemos nos conviene y es mejor”, concluyó el ariete de 32 años.

¿Cómo se jugará la última fecha de la Primera B?