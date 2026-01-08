Con la mira puesta en el inicio de la pretemporada, Cobreloa acelera las gestiones para cerrar el fichaje del “9” que complete su ofensiva bajo el mando de César Bravo en Primera B. Si bien los loínos ya oficializaron a Cristián Insaurralde y Matías Sandoval, el cuerpo técnico considera urgente la llegada de un centrodelantero de área para enfrentar el debut en Copa Chile ante Deportes Antofagasta.

Actualmente, la dirigencia loína baraja dos opciones principales para el puesto. El primero es Vicente Conelli, de 23 años: el atacante, con pasado reciente en Huachipato y Magallanes, es la prioridad de Bravo, quien ya lo dirigió en Unión Española y confía en su proyección.

César Bravo quiere reforzar la delantera de los naranjas (Photosport).

El otro nombre que suena fuerte en Calama es el de César Huanca: por el momento existe conversaciones avanzadas con el iquiqueño que la temporada pasada jugó en Huachipato. Eso sí, la operación es compleja debido a una oferta formal que el jugador maneja de Deportes Santa Cruz.

De esta forma, los ‘Zorros’ buscan definir pronto a su nuevo referente de área para sumarlo a los trabajos físicos liderados por el nuevo preparador Rodrigo Melgarejo.

Tras perder de manera dramática la final de la liguilla de ascenso ante Deportes Concepción, el elenco Naranja sufrió una profunda reestructuración, y por el momento son siete los refuerzos que han llegado al Loa: Felipe Fritz, Bastián San Juan, Diego Tapia, Tomás Aránguiz, Matías Sandoval, Jorge Paul Gatica, Cristian Insaurralde y Diego García.

