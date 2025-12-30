Cobreloa sigue trabajando pensando en lo que será la temporada 2026, en donde el conjunto ‘Loíno’ tiene como su gran objetivo el poder conseguir su anhelada vuelta a la primera división.

Por esto mismo, para el conjunto que dirige César Bravo es fundamental lo que es el mercado de pases, en donde busca poder aprovechar lo mejor de esto y nutrir su plantilla de la mejor forma.

Sobre dicho tema, en las últimas horas se ha revelado una importante opción de mercado para el conjunto naranja, en donde están tras los pasos de un experimentado jugador del fútbol chileno.

Se trata del lateral Hans Salinas, quien quedó como jugador libre tras su salida de Deportes Iquique y es una importante opción para poder reforzar a Cobreloa en el 2026.

Salinas es opción en Cobreloa | Foto: Photosport

Así lo informó el periodista Matías Larraín en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que los ‘Loínos’ mostraron su interés en el jugador de 35 años para reforzar el puesto que dejó Patricio Romero, quien partió del club.

“Cobreloa expresó su interés en el lateral Hans Salinas, en busca del reemplazante de Patricio Romero. Por ahora existe un acercamiento inicial. Con ello, se sumaría a la puja junto a otro equipo de la zona central”, declaró.

Ante este interés, las próximas horas sin duda que serán cruciales para conocer el desenlace por el futuro de Hans Salinas, quien podría transformarse en un nuevo refuerzo para Cobreloa en el 2026.

