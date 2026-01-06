La teleserie llegó a su fin. Tras varios días de rumores, finalmente Unión Española oficializó el retorno más esperado de todos: el fichaje Patricio Rubio, quien será el encargado de comandar la ilusión hispana de volver a Primera División en 2026.

El delantero formado en Colo Colo y con pasos por Universidad de Chile, Everton y Ñublense, entre otros clubes, vivirá su tercer ciclo en el elenco de Independencia donde levantó dos trofeos: el Torneo de Transición y la Supercopa en 2013.

“Patricio Rubio es flamante refuerzo de Unión Española y vivirá su tercer período defendiendo la camiseta hispana. Un regreso que aporta experiencia, jerarquía y capacidad goleadora al ataque del Rojo”, afirmó el club en sus redes.

El delantero de 36 años llega a Plaza Chacabuco tras un largo periodo en Ñublense donde anotó 6 goles en la temporada anterior.

Además, Unión Española oficializó la incorporación del volante uruguayo William Machado como su nuevo refuerzo en el mediocampo. El futbolista de 31 años llega al cuadro hispano desde Almirante Brown, club del ascenso argentino, donde durante la temporada 2025 disputó 20 encuentros y anotó un gol.

En resumen…