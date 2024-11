Cobreloa está casi condenado al descenso a la Primera B. Los Zorros empataron 2-2 ante Universidad Católica, pero no les alcanzó para llegar con chances concretas de salvación a la última fecha del Campeonato Nacional 2024, donde enfrentarán a O’Higgins en Rancagua.

Víctor Merello entrega su sentir tras el inminente descenso del cuadro loíno. Si bien reconoce la entrega frente a la UC, el ídolo del cuadro Minero remarca que fue una muy mala temporada. “Mucha pena. Los sentimientos ya los hemos demostrado en forma personal y en familia, lo que sentimos con toda una campaña muy mediocre, muy mala, falto de todo y ratificado hoy que se hizo un esfuerzo. El esfuerzo que hicieron no bastó”, expresó en diálogo con BOLAVIP.

El exfutbolista piensa que todo es una consecuencia de una temporada que partió mal: “Es como los alumnos cuando uno estudia, no puede estar en la última prueba del año estar dejando todo”.

“Esto es una consecuencia de situaciones que empezaron en un momento, que empezaron mal y terminaron mal. Las determinaciones y todo lo que se tomó. La conformación de un equipo que no estaba apto para lo que es la Primera División, rebota en volver a descender y volver quizás hasta cuándo estar luchando para volver a la Primera División”, agregó.

Además, se refiere a que en este tipo de situaciones se hacen evaluaciones y se mira hacia atrás: “Siempre cuando suceden todas estas cosas, es indudable que uno echa de menos muchas cosas, va diciendo situaciones que a la larga se producen. Si hubiéramos hecho ese gol, si hubiéramos empatado o no perdido con esto, van sumando esas situaciones que se producen”.

Víctor Merello recuerda el triunfo ante Colo Colo

El ídolo de Cobreloa analizó lo que sucedió después del triunfazo del cuadro Naranja ante el Cacique en el Monumental: “En ese momento cuando yo manifesté eso, es porque cuando se hizo ese esfuerzo sin mucho fútbol y de la forma que se le ganó a Colo Colo era el camino para seguir. Ese camino no se siguió. Me refiero a lo que demostraron para poder ganar en el Monumental que no es fácil. Yo creo que sin fútbol, con puro corazón y garra se logró eso”.

“Había que buscar un intermedio en donde el equilibrio para lo que hacía el equipo pudiera verse justificado en sumar hartos puntos y no los tener problemas y llegar a lo que se llegó hoy día”, finalizó.