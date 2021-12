El delantero aún no se confirma para el próximo año en la tienda alba, pese a que le queda un año más de contrato.

Agente de Javier Parraguez y la situación en Colo Colo: "Si lo quisieran sacar, ya me habrían comentado"

Colo Colo continúa tomando forma para el tornoe venidero y para eso están aún en las negociaciones con algunos jugadores que destacaron durante el 2021. Leonardo Gil y Pablo Solari son dos figuras que tuvieron rendimientos altos y por eso es que desde Macul están negociando algunas cosas aún.

Sin embargo, hay otros casos en que su continuidad aún permanece en interrogante y uno es Javier Parraguez. El Búfalo, que si bien tuvo momentos importantes durante el pasado torneo, aún su estadía en el Monumental no es confirmada, a pesar de tener contrato por un año más.

El agente del jugador, Jose Luis Carreño, conversó con Los Tenores de ADN durante este miércoles y para él, Parraguez seguirá vistiendo la camiseta del Cacique por algo lógico. "No me han dicho absolutamente nada y la lógica me dice que sigue en Colo Colo sin ningún problema", explicó.

También, enfatizó "que si lo quisieran sacar, ya me habrían comentado, porque en este minuto estamos en época de negociaciones y tendría que estar ofreciéndolo, esa es mi labor", agregó.

Por último, cree que no sería acorde estar negociando con otros equipos cuando es el equipo colocolino el dueño de su carta y destacó la entrega de su representado. "Sería demasiado irresponsable salir a ofrecer a un jugador donde el club dueño de su pase no me ha dicho nada. Sería faltarle el respeto a Colo Colo", comentó el representante.

"Aportó, todo el mundo lo sabe. Recibió muchas críticas y tuvo la fortaleza de aguantar todo. Se hizo muy fuerte", cerró.