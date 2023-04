Alejandro Lorca abre la herida de la no llegada de Marcelo Díaz a Universidad de Chile: "No llegó porque es un tipo peligroso para los intereses de esta administración"

Uno de los temas más comentados en el último tiempo, tanto por los hinchas nacionales como por los de la Universidad de Chile, fue el posible regreso de Marcelo Díaz al Romántico Viajero, club que lo vio nacer futbolísticamente y donde obtuvo varios logros importantes, como el título de la Copa Sudamericana 2011.

¿Qué pasó? La dirigencia actual del elenco universitario terminó desechándolo y Carepato, como le apodan, decidió firmar contrato con Audax Italiano. Este domingo, ambos elencos se verán las caras en el estadio Bicentenario de La Florida por el Campeonato Nacional, en un encuentro que promete varias emociones.

Díaz enfrentará por primera vez al cuadro universitario | Foto: Photosport

Alejandro Lorca, reconocido relator de TNT Sports y Deportes Agricultura, contestó el llamado de Bolavip Chile y se refirió a este tan esperado reencuentro que se vivirá en La Florida.

"En líneas generales, la U es media quemadita en ese aspecto. Es problable que exista la ley del ex", partió diciendo.

Pero, el locutor fue más allá y recordó lo que fue el fallido traspaso del volante al cuadro laico. "Yo creo que hay un dolor fuerte, hay un dolor importante con las últimas dirigencias y no solo con esta. Él estuvo cerca de llegar dos veces y por distintos motivos no se dio su arribo. Yo a él le creo bastante", aseguró.

"Para mí, Marcelo Díaz es un gallo potente en el plantel de la U, es un gallo muy pensante, inteligente y a esta altura de su carrera él no va a aguantar nada que él considire que es inapropiado y que es indebido y se va a plantar ante la dirigencia. Esta dirigencia de la U no quiere tipos de esa naturaleza y quiere tipos sumisos, no quieren tipos que puedan tener rebeldía adentro. Yo creo que no llegó a la U porque es un tipo "peligroso" para los intereses de esta administración", sentenció tajantemente Lorca.